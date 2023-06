Kann ihn überhaupt jemand schlagen? Verstappen siegt auch in Barcelona

Barcelona - Mit Max Verstappen (25) kann in der Formel 1 derzeit niemand mithalten. In Barcelona deklassiert der Weltmeister die Konkurrenz. Die spanischen Hoffnungen bleiben unerfüllt.

Max Verstappen (25, v. l.) fuhr seinen fünften Sieg im siebten Saisonrennen ein. © LLUIS GENE / AFP

Auf dem Weg zum Titel-Hattrick lässt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen der Konkurrenz einfach keine Chance. Der fehlerlose Red-Bull-Fahrer dominierte am Sonntag auch in Barcelona das Geschehen und machte mit dem fünften Saisonerfolg im siebten Rennen den nächsten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Mit großem Rückstand von 24,0 Sekunden hinter dem 25-jährigen Niederländer schaffte es Rekordweltmeister Lewis Hamilton (38) aus Großbritannien im Mercedes auf den zweiten Platz. Dahinter wurde George Russell (25) im zweiten Silberpfeil Dritter.



Im WM-Klassement baute Verstappen seinen Vorsprung mit dem nächsten Start-Ziel-Sieg vor Teamkollege Sergio Perez (33) auf 53 Punkte aus. Zwar verbesserten die Verfolger von Mercedes, Ferrari oder Aston Martin ihre Autos in Katalonien mit technischen Upgrades, doch näher an den erschreckend überlegenen Red Bull von Verstappen kam niemand heran.

Im Gegenteil: Der zweimalige Champion raste kontrolliert zu seinem 40. Karrieretriumph an dem Ort, an dem er vor sieben Jahren als 18-Jähriger erstmals in der Formel 1 gesiegt hatte.

Zur Enttäuschung der mehr als 100 000 Fans konnten weder der zuletzt so starke Fernando Alonso (41) noch Ferrari-Fahrer Carlos Sainz (28) für einen spanischen Podiumsplatz beim Heimrennen sorgen. Veteran Alonso fuhr im Aston Martin als Siebter sein bislang schlechtestes Ergebnis dieser Saison ein. Sainz wurde hinter Perez Fünfter.

Nico Hülkenberg (35) belegte im Haas Rang 15 und blieb wieder ohne Punkte.