Machtdemonstration geht weiter! Red Bull siegt klar in Saudi-Arabien

Fernando Alonso (41, r.) nutzte gleich zum Rennstart die Chance und zog an Sergio Perez (33) vorbei, der seine Pole Position jedoch über die 50 Runden zu verteidigen wusste. © AFP/Giuseppe Cacae

Mann des Tages war der Niederländer, der weiterhin das WM-Klassement anführt: Er sicherte sich auch die schnellste Rennrunde und liegt nun mit genau diesem Extrapunkt vorne - beim Saisonauftakt in Bahrain war das Duo in umgekehrter Reihenfolge ins Ziel gekommen.

Und wie schon in Bahrain war Fernando Alonso (41) der beste Nebendarsteller, der Spanier fuhr im erneut schnellen Aston Martin wieder auf Rang drei.



Was aber bleibt von diesem Rennen, ist der (frühe) Eindruck, dass Red Bull in diesem Jahr nicht zu schlagen sein wird. Schon in der vergangenen Saison hatte das überlegene Auto Verstappen Ähnliches erlaubt: In Spa startete er von Rang 14 und gewann das Rennen.

Mercedes und Ferrari sind bislang keine Herausforderer, sie haben genug mit der neuen Stärke von Aston Martin zu tun, dem Ex-Rennstall von Sebastian Vettel (35).

Mercedes holte mit George Russell (25) und Lewis Hamilton (38) die Plätze vier und fünf, gleich dahinter reihte sich Ferrari mit Carlos Sainz (28) und Charles Leclerc (25) ein.

Der Deutsche Nico Hülkenberg (35) verpasste auch im zweiten Saisonrennen die Punkte, im schwachen Haas landete er auf Rang 12.