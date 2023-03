Mick Schumacher ein "totes Pferd"? Ex-Teamchef übt harsche Kritik

Haas-Chef Günther Steiner (57, l.) und F1-Pilot Mick Schumacher (23) werden wohl keine Freunde mehr. © AFP/Andrej Isakovic

In einem Interview mit dem britischen Newsportal inews übt der Haas-Boss harsche Kritik an Schumi jr.

"Der Umgang mit einem Schumacher ist nicht einfach, wie du dir vorstellen kannst", sagt Steiner. "Er war nicht glücklich. Ich würde sagen, er hat es [gemeint ist das Aus beim Rennstall Haas] kommen gesehen. Er ist ein kluges Kind."

Schumacher hatte zwei Jahre, sich bei den Amerikanern zu beweisen, doch "wir kamen nicht dorthin, wo wir wollten, und ich musste einige Änderungen vornehmen". Steiner weiter: "Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln."

Der 57-Jährige hat also jede Hoffnung auf ein Fortbestehen Schumachers in der Formel 1 begraben. Für ihn hat Schumi keine Zukunft in dem Rennsport mehr.

Zwischen den beiden kam es immer wieder zu hitzigen Situationen - nicht zuletzt, weil Schumacher zu Beginn keine Formel-1-Erfahrung hatte, aber auch, weil Haas nicht gerade die renntauglichsten Boliden baut.

"Er macht sich Sorgen, die Bremsen zu überhitzen?", hört man sich Steiner so etwa in einer Episode der "Drive to Survive"-Doku auf Netflix fragen. "F*cking Hell. Er fährt so verdammt langsam, dass er die Bremsen nicht braucht!"

Doch oft, als Schumi schneller unterwegs war, als er sich zutraute, kam es zu heftigen Unfällen. In Monaco zerlegte der heute 23-Jährige seinen Wagen in zwei Teile. In Saudi-Arabien krachte er in die Wand, verursachte dabei einen Millionenschaden und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.