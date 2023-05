"Nicht in meine Post geschaut": Lässt Hamilton Charles' Krönung sausen?

Miami - Schwänzt Lewis Hamilton (38) etwa die Krönung von König Charles III. (74)? Zu der Zeremonie am 6. Mai sind etwa 2200 Gäste geladen - zu viele, um sich von jedem einzelnen eine Rückmeldung einzuholen, ob er auch wirklich kommt.

König Charles (74, im Bild) wird am 6. Mai offiziell gekrönt - egal ob mit oder ohne Lewis Hamiltons (38) Anwesenheit. © DARREN STAPLES / AFP

Und so könnte es zu der kuriosen Situation kommen, dass Lewis Hamilton die Krönung seines Staatsoberhauptes schwänzt - unbewusst!

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister wurde 2021 von Charles persönlich, damals noch Prince of Wales, zum Ritter geschlagen, heißt offiziell Sir Lewis Hamilton. Deshalb könnte er durchaus eine Einladung zum Event des Jahres am morgigen Samstag in London bekommen haben.

Auf Nachfrage eines Sky-Sport-Reporters, ob Hamilton zur Zeremonie eingeladen sei, antwortete dieser: "Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht in meine Post geschaut. Ich habe seit Jahren nicht in meine Post geschaut."

Er fände es "irgendwie toll, wenn ich eine bekommen hätte, aber wenn nicht, ist es auch okay."