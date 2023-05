Formel 1: Scuderia Ferrari spendet eine Million Euro an Unwetter-Opfer

Maranello - Von den heftigen Unwettern und Überschwemmungen in Italien ist auch das Formel-1 -Team Scuderia Ferrari betroffen. Dieses hat ihren Hauptsitz mitten in der Emilia-Romagna. Der Rennstall hilft der stark betroffenen Region nun mit viel Geld.

Die Ferraris bleiben dieses Wochenende in der Garage. (Archivbild) © Hamad I Mohammed/Pool/AFP

Die Katastrophe in Italien sorgte für ein Novum. Das Formel-1-Rennen in Imola an diesem Wochenende musste aufgrund des Unwetters abgesagt werden.

Maranello, der Hauptsitz der Scuderia, liegt nur eine Autostunde von der Rennstrecke entfernt. Diese trägt sogar den Namen des Ferrari-Gründers: Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Logisch, dass Ferrari seiner lokalen Verbundenheit gerecht wird und eine Menge Geld für die Flutopfer in die Hand nimmt.

Am Donnerstag verkündete der italienische Rennstall auf Twitter, dem lokalen Katastrophenschutz eine Million Euro zur Verfügung zu stellen.