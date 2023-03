Frauensport im Fokus: DAZN startet kostenlosen Zusatz-Sender "DAZN Rise"

München - Das Datum der Bekanntgabe ist sicherlich kein Zufall: Der Sport-Streamer DAZN hat am Internationalen Frauentag (8. März) verkündet, einen kostenlosen Frauensport-Sender zu starten.

Einstand feiern mit den Bayern: Zum Start zeigt "DAZN Rise" auch die Women’s-Champions-League-Viertelfinalpartie des FC Bayern München gegen den FC Arsenal. © CHRISTOF STACHE / AFP

Am 16. März startet mit "DAZN Rise" der erste eigenständige Frauensport-Sender in Deutschland und Österreich.

"Die ersten große Live-Highlights auf 'DAZN Rise' werden die UEFA Women’s Champions League-Viertelfinalpartien des FC Bayern München gegen den FC Arsenal (21. und 29. März) und Paris Saint-Germain gegen den VfL Wolfsburg (22. und 30. März) sein", kündigte der Streaming-Dienst in einer Mitteilung am Mittwoch an.

Das 24-Stunden-Angebot umfasst unter anderem "Live- und Highlight-Content, im Fußball zum Beispiel die UEFA Women's Champions League, die französische und spanische erste Liga und ab September die Frauen-Bundesliga, sowie Golf, Handball, Basketball, Feldhockey und Kampfsport".

Empfangbar soll das Zusatzangebot über Samsung TV Plus und waipu.tv sein. Weitere Plattformen wie LG oder Cliq sollen zeitnah folgen.