Absturz geht weiter: Ex-Bundesliga-Spieler in der 5. Liga angekommen

Schöningen - Er wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet, bei RB Leipzig entwickelt und spielte auch schon Bundesliga. Der Karriere-Abstieg des Federico Palacios (29) hält nun aber weiter an, er kickt mittlerweile in der 5. Liga.

Federico Palacios (29, r.) 2017 gegen Dayot Upamecano: Während der Franzose beim FC Bayern München angekommen ist, kickt der 29-Jährige jetzt fünftklassig. © Picture Point/Gabor Krieg

1. FC Germania Egestorf-Langreder, SC Spelle-Venhaus und SSV Vorsfelde statt FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen heißen die Gegner, mit denen es Palacios künftig zu tun hat.

Der gebürtige Hannoveraner wechselt in seine niedersächsische Heimat, unterschreibt beim Oberliga-Tabellenführer FSV Schöningen, der vom ehemaligen BFC-Dynamo-Coach Christian Benbennek (52) trainiert wird.

"Mit seiner Qualität und Spielintelligenz wird er unser Offensivspiel noch variabler gestalten und wichtige Impulse setzen", schrieb der Verein auf seiner Homepage über den 29-Jährigen, der Anfang November mit dem FK Panevezys die litauische A-Lyga als Meister nur auf Rang acht beendet hatte.

Drei Tore und fünf Vorlagen in 56 Spielen stehen für den 1,70 Meter großen Zehner nach zwei Jahren zu Buche.

In seiner Karriere stand der Rechtsfuß 19 Mal in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg auf dem Feld, 21 Mal in der 2. Bundesliga ebenfalls für den FCN und Regensburg. Für Rot-Weiß Erfurt, den MSV Duisburg und Viktoria Köln kommt er auf 40 Drittliga-Matches.