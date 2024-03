Alles aus bei Emil Forsberg?! Noch-Ehefrau erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-RB-Spieler

Leipzig/New York - Nach neun Jahren in der Messestadt wechselte Emil Forsberg (32) von RB Leipzig Anfang 2024 zu den New York Red Bulls . Dieser Karriereschritt scheint nun aber gleichzeitig das Ende seiner Ehe zu bedeuten.

Der Wechsel in die MLS nach New York bedeutete für die Familie gleichzeitig auch den Abriss aller Zelte in der bisherigen Heimat Leipzig.

In ihrem ausführlichen Text beschuldigt Shanga ihren (Noch-)Ehemann, den Umzug nach New York gleichzeitig als Neuanfang für sein eigenes Leben genutzt und sie sowie die Kinder hinter sich gelassen zu haben. Vor allem an der Kommunikation soll es in den vergangenen drei Monaten gemangelt zu haben. So bezichtigt sie ihn sogar des "Ghostings" gegenüber seiner eigenen Familie.

Mögliche Zukunftspläne des Schwedens habe die 31-Jährige durch die Medien erfahren müssen: "Wenn die Reporter nur wüssten, dass du in den letzten Monaten mehr mit ihnen als mit deiner Familie gesprochen hast." Harte Worte!

Emil selbst hat sich noch nicht zu dem Beitrag und der scheinbar nahenden Scheidung geäußert.