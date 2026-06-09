Amor hat seine Pfeile nach 18 Jahren verschossen: Liebes-Aus bei Mario Basler

Osnabrück - Basler ballert erstmal alleine! Der frühere Bundesliga-Star Mario Basler (57, u.a. Bayern München, Bremen, Kaiserslautern) und seine langjährige Partnerin Doris Büld (56) haben sich getrennt!

Mario Basler (57) und Doris Büld (56) gehen fortan getrennte Wege. (Archivfoto) © IMAGO / teutopress

18 Jahre hielt die Beziehung, jetzt ist alles aus. BILD berichtete zuerst. Demnach haben sowohl Büld als auch das Basler-Management die Trennung bestätigt.

Laut Bericht sei das Ende der Beziehung nicht überraschend gekommen. Das Paar habe sich über längere Zeit aus den Augen verloren.

Doris Büld erklärte gegenüber BILD, dass Basler und sie sich über die Jahre "in unterschiedliche Richtungen entwickelt" hätten. Eigene Bedürfnisse, Ziele und Werte seien nicht mehr dieselben wie einst gewesen.

Irgendwann habe die 56-Jährige eine Entscheidung treffen müssen, die sich mit ihren Vorstellungen vom Leben und ihrer Zukunft vereinbaren ließ. Nach eigenen Angaben sei sie es gewesen, die den Schlussstrich unter die Beziehung setzte.