20.02.2024 11:15 2.408 Andreas Brehme (†63): So trauern seine ehemaligen Vereine um den WM-Helden

Andreas Brehme ist am 20. Februar in München nach einem Herzstillstand verstorben. So trauern seine ehemaligen Vereine um ihn.

Von Tina Hofmann

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, Screenshot/Instagram/1fckaiserslautern1900