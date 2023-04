Auf dem Weg zum GOAT? Haaland macht auch vor dem nächsten Rekord nicht halt

Erling Haaland (22, r.) bejubelt sein 33. Saisontor, das ihn zum Rekordhalter macht. © Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Und dieses Tor hatte es in sich: Es war sein 33. Saisontor in der Premier League. Rekord! Noch niemand erzielte in England mehr Tore in einer Spielzeit, seitdem es 38 Spieltage gibt. Und das, obwohl noch sieben Partien zu absolvieren sind!

Den bisherigen Rekord von 32 Toren stellte Mohamed Salah (30) in der Saison 17/18 für Liverpool auf. Nur in den 90er-Jahren erzielten Andy Cole (51) und Alan Shearer (52) jeweils einmal 34 Treffer, damals hatte eine Spielzeit allerdings noch 42 Spieltage. Dass Haaland diese Bestmarke trotz vier Spielen weniger ebenfalls einstellt, scheint eher eine Frage des Wann als des Ob zu sein.

Damit hat der 22-Jährige in 43 Spielen für Manchester City bereits 49 Tore erzielt. Macht er in diesem Tempo weiter, hätte er bereits nach etwas über fünf Jahren die meisten Tore aller Zeiten für den Klub geschossen - aktuell ein einsamer Rekord von 260 Treffern, aufgestellt von Sergio Agüero (34), der selbst zehn Jahre für diese Marke brauchte.