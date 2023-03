Trainer-Urgestein soll Drittliga-Schlusslicht Meppen vor dem Abstieg retten!

Meppen - Weltenbummler auf Heimatbesuch! Der akut abstiegsbedrohte Drittligist SV Meppen hat einen Nachfolger für den am Samstag entlassenen Stefan Krämer (55) gefunden und Ernst Middendorp (64) vorgestellt.

Für das Engagement in seiner Heimatregion löste Coach-Urgestein Middendorp sogar extra seinen Vertrag beim südafrikanischen Erstligisten Swallows FC aus Johannesburg auf, wo er zuletzt tätig war.

Die Niedersachsen stehen nach 25 Spieltagen mit 20 Zählern auf dem letzten Platz der 3. Liga und haben infolge der 2:3-Pleite gegen den Halleschen FC am Wochenende auf der Trainerposition reagiert. Krämer musste nur wenige Stunden später seinen Hut nehmen.

"Wir sind überzeugt, dass Ernst Middendorp uns in der jetzigen Situation mit seiner enormen Erfahrung direkt helfen kann. Ich stand regelmäßig im Kontakt mit ihm, und weiß, wie intensiv sich Ernst Middendorp auch aus der Ferne mit dem deutschen Fußball, der 3. Liga und ganz speziell mit dem SV Meppen beschäftigt hat", erklärte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann (61) in der offiziellen Mitteilung.

Middendorp wird am Mittwochvormittag aus Südafrika in Deutschland erwartet und soll anschließend bereits die Trainingseinheit am Nachmittag leiten.

Hierzulande machte sich der mittlerweile 64-jährige Übungsleiter vor allem während seiner insgesamt drei Amtszeiten bei Arminia Bielefeld einen Namen.



Von 1994 bis 1998 führte er die Alm-Kicker von der Regionalliga bis in die Bundesliga und wurde dafür von den Fans zum "Trainer des Jahrhunderts" gewählt.

Später zog es den erfahrenen Coach ins Ausland, unter anderem stand er mehrere Jahre beim südafrikanischen Spitzenklub Kaizer Chiefs an der Seitenlinie.