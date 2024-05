Cottbuser Aufstieg fix, Wollitz völlig fertig: "Noch so eine Saison hätte ich nicht durchgehalten"

Berlin - Energie Cottbus und Kulttrainer Claus-Dieter Wollitz (58) sind zurück im Profifußball! Doch nach dem 2:0-Sieg über Herthas U23 gab der sonst so abgebrühte Coach tiefe Einblicke in sein Seelenleben!

Von Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz (58) fiel nach dem geschafften Aufstieg eine Menge Anspannung ab. © Soeren Stache/dpa

Dieser Schlussspurt hat Energie gekostet! Ende Januar lag Cottbus sechs Punkte hinter der Spitze und schien nach einem 0:2 bei Rot-Weiß Erfurt raus aus dem Aufstiegsrennen.

Nach Abpfiff lagen sich alle erleichtert in den Armen. Besonders von Cottbus-Vorturner Wollitz fiel viel Ballast ab!

"Ich bin überglücklich. Ich hätte auch nicht nochmal eine Regionalliga-Saison durchgehalten. Ich war so angespannt", so der 58-Jährige.

Ganz neue Töne von Wollitz, der sich sonst so unerschütterlich und selbstüberzeugt gibt. Doch nicht zuletzt die aus seiner Sicht ungerechtfertigte Gelbsperre im Saisonfinale setzte ihm zu.

Wollitz ehrlich: "Ich hatte zum ersten Mal Angst, die falsche Aufstellung zu wählen."

Er lag richtig, stellte Maximilian Pronichev (26) auf seine gelernte Position in die Spitze. Der Deutschrusse bereitete das erste Tor per Lattenkopfball vor und vollendete beim 2:0 in Mittelstürmer-Manier!