Drama im Elfmeterschießen: Dieser Verein steigt in die 3. Liga auf

Hannover - Die zweite Mannschaft von Hannover 96 komplettiert in der neuen Saison die 3. Liga . Der Klub setzte sich in den Aufstiegsspielen gegen die Würzburger Kickers durch. Die Entscheidung fiel in einem dramatischen Elfmeterschießen im Rückspiel in Niedersachsen.

In der Heinz-von-Helden-Arena spielten sich dabei besonders bittere Momente ab. Denn ausgerechnet der in Hannover geborene Saliou Sané verschoss gleich zweimal seinen Elfmeter. Nachdem Schlussmann Leo Weinkauf den ersten Versuch schon pariert hatte, ließ der Schiedsrichter den Strafstoß wiederholen, da sich der Torhüter zu zeitig von der Linie wegbewegt hatte.

Ausgerechnet dem in Hannover geborenen Saliou Sané (31) versagten für Würzburg im Elfmeterschießen die Nerven. © IMAGO / Lobeca

Für die Kickers ist es ein extrem bitterer Tag. In der vergangene Saison landete das Team auf Platz zwei. Dieses Jahr gelang der Sprung auf den ersten Platz der Regionalliga Bayern.

Allerdings mussten die Spieler durch die umstrittene Aufstiegsregelung zur 3. Liga in zwei Entscheidungsspielen gegen Hannover, die sich in der Regionalliga Nord durchgesetzt hatten.

Das Hinspiel hatten die Kickers durch einen Treffer von Ivan-Leon Franjic im eigenen Stadion für sich entscheiden. Im Rückspiel sahen sie sich den 25.000 Fans in der Arena in Hannover entgegen, in der die erste Mannschaft sonst in der 2. Bundesliga kickt.

Und die Partie war an Dramatik nicht zu überbieten. Hannover ging zweimal in Führung (1:0, 2:1) und sah beim 3:1 in der 105. Minute in der Verlängerung schon wie der Aufsteiger aus.

Doch dann bekam Würzburg einen Elfmeter, Franjic rettete sein Team ins entscheidende Elfmeterschießen, so am Ende Sané die Nerven versagten.

Hannover 96 II ist nach dem VfB Stuttgart II, Energie Cottbus und Alemannia Aachen der vierte und letzte Aufsteiger in die 3. Liga.

Erstmeldung: 16.20 Uhr, aktualisiert um 16.36 Uhr.