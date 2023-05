Drama in der 3. Liga: Elversberg quasi durch, Halle vor Klassenerhalt, Meppen steigt ab!

Jubel im Saarland: Der SV Elversberg ist nach dem 1:1 über Wiesbaden so gut wie in die 2. Bundesliga aufgestiegen. © IMAGO / Fussball-News Saarland

Der SV Elversberg hat es erneut nicht geschafft, den Aufstieg endgültig perfekt zu machen, nur so gut wie. Trotz einer Halbzeit in Überzahl und einer 1:0-Führung durch Marcel Correia in der 52. Minute brachte das Team von Horst Steffen das Ergebnis nicht über die Zeit.

In der 81. Minute kamen die Wiesbadener noch einmal zurück und glichen durch John Iredale aus! Was für ein Kraftakt für die Hessen, die selber noch aufsteigen wollen.

Doch trotz des Unentschiedens gibt es in Elversberg keinen Grund, Trübsal zu blasen. Denn selbst im Worst Case wären es nach dem abgeschlossenen Spieltag drei Punkte Vorsprung und aktuell 15 Tore Vorsprung auf den Relegationsrang. Kaum vorstellbar, dass da noch etwas schiefgeht!

Für Gegner Wiesbaden, der in der 41. Minute in Person von Max Reinthaler die Rote Karte sahen, ist vor dem letzten Spieltag mindestens noch der Relegationsrang realistisch. Am Sonntag könnte aber der 1 FC Saarbrücken vorbeiziehen, am Montag Dynamo Dresden.

Auf dem zweiten Aufstiegsrang thront mit einem Tor mehr für mindestens eine Nacht der VfL Osnabrück, der dank eines 2:0-Auswärtssiegs bei Viktoria Köln weiter von der Zweitliga-Rückkehr träumen dürfen. Robert Tesche war in der 68. Minute per Kopf zu Stelle, ehe Henry Rorig in der 83. Minute den Sack zumachte.