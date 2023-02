Er hat einen unfassbaren Lauf! Dieser Drittliga-Kicker ist noch effektiver als Ahmet Arslan

Osnabrück - Viele Scheinwerfer sind in der 3. Liga momentan auf Dynamos Ahmet Arslan (28) gerichtet, der im Jahr 2023 fast nach Belieben trifft. Doch ein Drittliga-Kicker ist in den letzten zehn Spielen sogar noch effektiver als Dresdens Lebensversicherung.

Sowohl Arslan als auch Engelhardt sammelten in dem Zeitraum darüber hinaus vier Assists.

Durch seinen ersten Doppelpack für den VfL im Sonntagsspiel beim FC Ingolstadt (4:1-Sieg) verweist er sogar Top-Spieler Ahmet Arslan von Dynamo Dresden auf Platz zwei! Der traf in den letzten zehn Partien "nur" achtmal.

Viel bemerkenswerter ist allerdings eine andere Statistik: Betrachtet man nur die letzten zehn Spiele, also beginnend ab der ersten Partie, in der der Mittelstürmer traf, ist Engelhardt der erfolgreichste Angreifer der Liga.

Seitdem ist der Knoten geplatzt, und die Tormaschine Engelhardt läuft auf Hochtouren. Mittlerweile belegt der gebürtige Kulmbacher/Bayern den sechsten Rang in der Torjägerliste der 3. Liga .

Es dauerte 13 Spieltage, bis Osnabrücks Erik Engelhardt (24) endlich seinen Premieren-Treffer für Drittligist VfL Osnabrück erzielte. Lange hatte sich der VfL-Sommerneuzugang schwergetan in neuer Umgebung.

Bei Mitspielern und Fans hoch angesehen: Erik Engelhardt (24, l.) sammelte vergangene Saison im Trikot von Energie Cottbus reichlich Beliebtheits- und Scorerpunkte. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Doch wer ist dieser Erik Engelhardt, der sich seit Wochen wie ein Phantom vor des Gegners Tor zeigt? Ausgebildet wurde er in der "Glubb"-Jugend des 1. FC Nürnbergs, 2019 folgten zwei eher unglückliche Jahre bei Hansa Rostock, die von einem Kreuzbandriss überschattet wurden.

In der vergangenen Saison wechselte Engelhardt zu Energie Cottbus, wo der Durchbruch folgte: Bei den Lausitzern avancierte er zum Fußballer des Jahres 2021 und Topscorer der Regionalliga Nordost. Seine stolze Bilanz: 33 Scorerpunkte in 34 Ligaspielen! In dieser Zeit wurde Engelhardt auch zum ersten Mal Vater.

Seine Leistungen blieben in der Fußballszene nicht unbemerkt, bereits im April 2022 sicherte sich Osnabrück die Dienste des Torjägers, der dennoch äußerst teamdienlich auftritt.

Und nachdem Engelhardt in dieser Saison explodierte und sich die ersten externen Interessenten gemeldet hatten, machte Osnabrück kurzerhand Nägel mit Köpfen und verlängerte vorzeitig mit dem Durchstarter. Der neue Kontrakt dürfte bis mindestens 2025 laufen.