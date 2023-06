Cottbus-Fans sorgen für Unterbrechung: Unterhaching steigt in die 3. Liga auf!

Unterhaching - Schwere Ausschreitungen und ein Polizeieinsatz haben die Aufstiegs-Relegation um die 3. Liga überschattet! Die Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und Energie Cottbus am Sonntag musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, ehe die Spielvereinigung durch einen 2:0-Erfolg ihre Rückkehr in den Profifußball perfekt machte.

Die Einsatzkräfte blieben für die Schlussphase allerdings am Spielfeldrand stehen.

Nach knapp 15 Zeigerumdrehungen Pause entspannte sich die Lage wieder und Schiedsrichter Tobias Reichel (37) entschied in Abstimmung mit seinem Team, das Spiel in der 84. Minute fortzusetzen.

Daraufhin verhinderten die Einsatzkräfte vor Ort einen Platzsturm der Energie-Anhänger und sicherten in der Folge das Feld ab, während FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz (57) auf die mitgereisten Zuschauer einredete und diese zur Beruhigung anmahnte.

Mathias Fetsch (34, r.) jubelt mit den Kollegen über das 1:0 für Unterhaching. © Angelika Warmuth/dpa

Kurz nach Wiederbeginn erzielte Simon Skarlatidis (32) das 2:0 für die Hausherren.

Ausgerechnet der frühere Energie- und ehemalige Dynamo-Stürmer Mathias Fetsch (34) hatte die Mannschaft von Coach Sandro Wagner (35) bereits in der 17. Minute in Führung gebracht.

Für den seinen Trainer war es übrigens der letzte Auftritt an der Unterhachinger Seitenlinie, der Ex-Nationalstürmer hatte schon im März seinen Abschied angekündigt.

FCE-Angreifer Malcolm Badu (25) vergab kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte die größte Gelegenheit zum Cottbuser Ausgleich (46. Minute).

Das erste Aufeinandertreffen am vergangenen Mittwoch hatte die SpVgg bereits mit 2:1 für sich entschieden. Mit dem Triumph im zweiten Duell kehrt der frühere Bundesligist nach zwei Jahren in der Regionalliga Bayern wieder in die 3. Liga zurück.



Erstmeldung von 14.50 Uhr, aktualisiert 15.40 Uhr.