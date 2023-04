Nach Alkohol- und Gewalt-Eklat: So geht es für Drittliga-Profi Weber nun weiter

Denn zusätzlich zu seiner Entschuldigung wird Weber je eine Summe von 2500 Euro an die Klubs spenden. "Auch wenn es nur eine Geste ist, war es mir wichtig, den Klubs eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Denn ich bin nicht nur Fußballer, ich bin auch Eishockeyfan." Das Geld soll den Angaben zufolge in die Fanarbeit einfließen.

"Sich selbst im Nachhinein in einem solchen Zustand zu sehen ist beschämend und auch die Art der Berichterstattung braucht niemand", schilderte der 28-Jährige. "Letztlich hat mein Verhalten zu einem Zeitpunkt für Unruhe gesorgt, an dem wir uns alle nur auf die sportlichen Belange konzentrieren wollten."

Das, was passiert ist, scheint entsprechende Spuren bei dem Defensivakteur hinterlassen zu haben.

"Zunächst möchte ich mich bei allen Beteiligten für mein Verhalten entschuldigen. Ich habe mit dem Auftreten meinen Verein und letztlich auch die Stadt in ein schlechtes Licht gerückt", wird Weber auf der offiziellen Webseite des bayerischen Vereins zitiert.

Weber hatte sich beim Spiel zwischen den Bayreuth Tigers und den Eispiraten in der zweiten Deutschen Eishockey Liga (DEL2) betrunken, eine angeordnete Blutentnahme förderte demnach einen Wert von drei Promille zutage. Der Verteidiger war im Rausch auch mit Polizeibeamten aneinandergeraten.

Wie der Drittligist am Montag mitteilte, habe sich der ehemalige Kapitän des TSV 1860 München bei internen Gespräche einsichtig gezeigt, das eigene Verhalten "offen und ehrlich reflektiert" sowie den Klub gebeten, Kontakte zu den Eishockeyteams aus Bayreuth und Crimmitschau zeitnah herzustellen.

Felix Weber (28) darf wieder die Schuhe für die SpVgg Bayreuth schnüren. © IMAGO/pmk

Der Verteidiger selbst wird sich laut den Bayreuther Verantwortlichen darüber hinaus aus "eigenen Stücken und mit Unterstützung des Vereins" in Behandlung begeben, um die Umstände, die zu seinem Verhalten geführt haben, aufzuarbeiten.

Angesichts der Einsicht und der Entscheidung, sich Hilfe zu suchen, hat sich der Klub dazu entschieden, Weber wieder in das Teamtraining zu integrieren.

"Felix ist mit uns von Beginn an in den offenen Austausch gegangen. Das ist in der Situation nicht selbstverständlich und dafür bin ich ihm auch dankbar", erklärte Geschäftsführer Michael Born (55) bezüglich der Aufhebung der Suspendierung.

Schlussendlich sei niemand fehlerfrei. Wichtig sei laut Born, "dass Felix selbst die richtigen Schlüsse für seine Zukunft zieht und wir werden ihn dabei unterstützen. Er kann seine Probleme klar benennen und hat von sich aus den konkreten Vorschlag einer Therapie in den Raum geführt."



Weber wieder am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen zu lassen, sei bei diesem Prozess "förderlich."



"Felix genießt in der Mannschaft ein hohes Ansehen. Zudem steht seine sportliche Bedeutung für uns außer Frage. Trotzdem hat sein Verhalten in der Phase der Saison für wenig Verständnis gesorgt, weshalb es auch vollkommen richtig war, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Jetzt liegt es an ihm, die zweite Chance zu nutzen und den Schalter auf Profifußball zu stellen", wird Bayreuth-Trainer Thomas Kleine (45), den die Entscheidung freuen dürfte, zitiert.