Cottbuser Feuerwerk zahlt sich nicht aus - Haching gewinnt Aufstiegshinspiel!

Cottbus - Was zählt, ist auf dem Platz! Viel war geredet worden vor den Aufstiegsspielen zur 3. Liga zwischen Energie Cottbus und der SpVgg Unterhaching. Am Mittwochabend war im Cottbuser Stadion der Freundschaft der erste Zahltag. Mit dem ertragreicheren Ausgang für die SpVgg Unterhaching, die mit 2:1 (2:1) aus dem Spiel ging.

Champions-League-Feeling in Cottbus! Fast 20.000 Fans machten das Stadion der Freundschaft zu einem wahren Tollhaus, als wäre ihr Team schon vor dem Anpfiff aufgestiegen. Und die Kulisse machte sich nicht nur am Nervenkostüm von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz an der Seitenlinie bemerkbar.

Nein, noch ist die SpVgg Unterhaching nicht in die 3. Liga aufgestiegen. Doch das Tor von Simon Skarlatidis (Nr. 30) zum 2:1 in Cottbus könnte ein vorentscheidendes gewesen sein. © IMAGO / foto2press

Die Erleichterung über den Treffer führte zur benötigen Sicherheit der Cottbuser Mannschaft, die fortan mutiger im Kombinationsspiel agierten, während sich Haching seinem pragmatischen Stil der langen und hohen Bälle treu blieb.

Einer dieser hätte in der 24. Minute fast zum 2:1 geführt, Top-Torjäger Patrick Hobsch köpfte den Ball an die Latte. Besser machte es Teamkollege Simon Skarlatidis in der 36. Minute, den die Cottbuser am Strafraumrand vergessen hatten.

Es passte ins Bild: Energie war schneller auf den Beinen, Haching fitter und er Luft und im Kopf. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Cottbus zugute kam, auf die stimmungsvolle Nordwand zu spielen.

Doch ein wahres Feuerwerk wurde in der zweiten Hälfte nur durch Pyrotechnik auf der Cottbuser Tribüne abgebrannt. Denn wirklich zwingend wurde es nur selten durch den FCE, da die Hachinger Defensive sicher wie ein Bollwerk stand und resolut alles wegverteidigte.

Auch ein Dreifachwechsel von Cottbus-Coach Wollitz verpuffte, Haching war nicht nur abgezockter, sondern näher am dritten Tor. Am Ende brachten die Münchner Vorstädter das 2:1 mit allen Mitteln, die recht waren, über die Zeit.