Nur ein Sieg aus den letzten 15 Drittliga-Spielen: Oldenburg entlässt Coach Fossi!

Dario Fossi (41, M.) war seit Sommer 2020 in Oldenburg im Amt und führte den Verein in die 3. Liga.

Das gab der Klub am späten Sonntagabend bekannt.

Vorerst werde Co-Trainer Frank Löning (41) die Betreuung der Mannschaft übernehmen und sie auf das Derby beim VfL Osnabrück vorbereiten, hieß es in einer Mitteilung.

Der Aufsteiger hatte zuvor mit 2:3 (1:3) gegen den MSV Duisburg verloren. Die Niedersachsen waren nach der vierten Niederlage in Serie auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen.

"Wir sind sportlich in einer sehr schwierigen Situation, haben jetzt seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und sehen es als unsere Pflicht an, nichts unversucht zu lassen, um die Klasse zu halten", erklärte Oldenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schachten (38) im offiziellen Statement.

Und fügte an: "Leider ist es uns in den vergangenen Wochen nicht gelungen, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen. Wir sind nach einer sehr intensiven Analyse der Situation zu dem Schluss gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist."