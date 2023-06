Rückkehr nach 22 Jahren: Rehm wird Trainer in Mannheim

Mannheim - Der SV Waldhof Mannheim hat einen neuen Trainer: Rüdiger Rehm (44) wird ab kommender Saison an der Seitenlinie des Drittligisten stehen.

Rüdiger Rehm (44) wird neuer Trainer in Mannheim. © dpa/Matthias Balk

Der 44-Jährige kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück, wie der Verein am Montagabend mitteilte. Zwischen 1997 und 2001 stand der gebürtige Heilbronner in 97 Spielen für den Waldhof auf dem Platz.

Nun die Rückkehr nach 22 Jahren. "In den vergangenen zwei Wochen haben wir den Trainermarkt sehr akribisch sondiert und die Möglichkeiten des SV Waldhof Mannheim 07 abgewogen. Unser Ziel war es einen Trainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit dem Verein und dem gesamten Umfeld identifizieren kann", kommentiert Tim Schork, Geschäftsführer Sport, die Neubesetzung.

Rehm tritt damit die Nachfolge von Christian Neidhart (54) an, der einen Tag nach dem letzten Saisonspiel entlassen wurde. Waldheim belegte am Ende den 7. Platz.

Nun soll es einen neuen Impuls geben. "Es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl wieder am Alsenweg und im Carl-Benz-Stadion arbeiten zu dürfen. Als Spieler habe ich hier bereits eine tolle Zeit gehabt. Nach den ersten Gesprächen mit Tim Schork und später mit Familie Beetz und Markus Kompp war für mich schnell klar, dass ich mir eine Zukunft in Mannheim als Trainer gut vorstellen kann", so Rehm.