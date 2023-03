Spielabsage in der 3. Liga: Darum sind Duisburg und Spitzenreiter Elversberg zum Zuschauen verdammt

Duisburg - Spielabsage in der 3. Liga ! Die für Samstag geplante Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Spitzenreiter SV Elversberg wurde am Freitag abgesagt. Der Grund ist nicht etwa ein überraschender Wintereinbruch.

Duisburgs Spielmacher Moritz Stoppelkamp (36) und seine Team-Kollegen sind zum Zuschauen verdammt. © Revierfoto/dpa

Allerdings hat das Wetter seine Aktie an der Verlegung des Matchs. Wie der MSV am Freitag mitteilt, untersagte die Platzkommission die Durchführung des Spiels in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Der Rasen habe durch "andauernden und intensiven Niederschlag" gelitten. Die Doppelbelastung durch MSV-Frauen und -Männer tue ihr Übriges.

Schon seit Längerem sei geplant, den Rasen des Tabellenelften auszutauschen.

"Seit drei Wochen ist beabsichtigt, größere Teilflächen des Rasens auszutauschen, was bislang allerdings aufgrund der Wetterlage, der damit einhergehenden Beschaffenheit des Bodens nicht durchführbar war", heißt es von Vereinsseite.