Spielmacher beendet mit 37 seine Karriere: "Mr. Viktoria Köln" wird Trainer

Von der Bildfläche verschwinden wird Mike Wunderlich junior indes nicht: Schon in der kommenden Spielzeit tritt er das Amt als Trainer von Bergisch Gladbach in der Mittelrheinliga an. Um dafür gerüstet zu sein, macht der 37-Jährige dieser Tage seine Trainer B-Lizenz.

Zeit für eine neue Geschichte: Sein neuer Klub tritt in der fünften Spielklasse und damit genau in den Sphären an, aus denen Viktoria Köln und Mike Wunderlich ab 2011 einen kometenhaften Aufstieg bis in die 3. Liga hinlegten.