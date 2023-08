Auf der Suche nach dem neuen Elversberg: Wer kann in der 3. Liga überraschen?

Rüdiger Rehm (44) saß noch bis Januar 2023 beim FC Ingolstadt auf der Trainerbank. © Matthias Balk/dpa

Im fünften Jahr der Drittklassigkeit geht der SV Waldhof Mannheim mal wieder als mittlerweile traditioneller Geheimfavorit in die neue Saison, auch wenn die Euphorie kaum mit den vergangenen Spielzeiten zu vergleichen ist.

Nach viel zu wechselhaften Auftritten - die Kurpfälzer waren die beste Heim-, aber viertschlechteste Auswärtsmannschaft - musste Christian Neidhart (54) seinen Hut nehmen und das Zepter an Rüdiger Rehm (44) übergeben.

Der gebürtige Heilbronner steht vor der anspruchsvollen Herausforderung, die Abgänge von Top-Scorer Dominik Martinovic (26) zur SV Elversberg, Linksverteidiger Alexander Rossipal (27) zu Hansa Rostock sowie Hertha-Leihgabe Marten Winkler (20) zu kompensieren. Außerdem hat Marc Schnatterer (37) seine Karriere beendet.

Der rangeholte Ersatz lässt sich aber sehen. Minos Gouras (25) stellte seinen Mehrwert in der 3. Liga einst in Saarbrücken unter Beweis, der kongolesische Nationalstürmer Yann Mabella (27) und Außenbahn-Juwel Angelo Gattermayer (21) sind zwei spannende Optionen für die runderneuerte Offensive.

Dazu sollen Tim Sechelmann (24), Jonas Carls (26) sowie Julian Rieckmann (23) die zuletzt sehr wacklige Hintermannschaft (65 Gegentore) stabilisieren, während an weiteren Transfers gearbeitet wird.

Insgesamt wirkt das bislang zusammengestellte Team ausgewogen und rund, aber in Anbetracht der Konkurrenz wird der Sprung in die Spitze schwer. Mannheim befindet sich weiter in Lauerstellung.