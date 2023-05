Zwei Milliarden Euro nur für DFL-Klubs? Drittligisten fordern Beteiligung!

Frankfurt am Main - Zwei Milliarden Euro für 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga aus Verkauf von Medienanteilen - das war der Plan der DFL . Doch jetzt melden zahlreiche Traditionsvereine der 3. Liga Ansprüche an.

Auch die Drittligisten fordern einen Teil vom Kuchen DFL-Medienanteilen dank ihrer Tradition und Leistungen der Vergangenheit. © Axel Heimken/dpa

Insgesamt 15 Fußball-Drittligisten wollen einem Bericht der ARD-Sportschau zufolge bei einem möglichen Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga (DFL) ebenfalls profitieren.



Die Clubs haben demnach in einem Brief an die DFL eine Beteiligung gefordert. Das Schreiben soll in dieser Woche auch dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zugestellt worden sein.

Die Clubs, zu denen unter anderen auch der Dynamo Dresden, der TSV 1860 München und der MSV Duisburg gehören sollen, berufen sich bei der Forderung nach einer finanziellen Beteiligung auf drei Aspekte. Die DFL war für eine Reaktion angefragt.

Zum einen geht es den Vereinen um den Aufbau von Reputation, zu dem viele Traditionsclubs aus der heutigen 3. Liga in der Vergangenheit beigetragen haben.

Zudem kritisieren die Drittligisten, dass bei einem möglichen Deal auch die Einnahmen von künftigen Aufsteigern ausgegeben werden, die später aber nicht mehr profitieren würden.