Ab Sommer auf dem Markt: Welcher Klub schnappt sich Dortmunds Dahoud?

Dortmund - Nach sechs Jahren werden sich im Sommer die Wege von Mahmoud Dahoud (27) und Borussia Dortmund trennen - das bestätigte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl (43) am Montag in einem Interview mit Bild. Wo könnte der Edeltechniker künftig auflaufen?

Den Ball am Fuß: Mahmoud Dahoud (27) gilt als enorm spielstark und technisch versiert. © Tom Weller/dpa

Als Borussia Dortmund im Sommer 2017 Mahmoud Dahoud für zwölf Millionen Euro Ablöse aus M'gladbach loseiste, waren die Hoffnungen groß. Gefühlt die ganze Bundesliga beglückwünschte den BVB zu diesem Deal.

Dahoud schlug seinerzeit als frisch gebackener deutscher U21-Europameister bei den Schwarz-Gelben auf und galt als potenzielle Stammkraft der A-Nationalmannschaft.

Diese Visionen erfüllten sich nicht ganz, der Mittelfeldspieler durfte sich zwar zweimal das Trikot mit dem deutschen Adler überstreifen, der ganz große Durchbruch blieb ihm aber versagt.

Was vor allem an seiner Rolle beim BVB lag - bis heute gelang es Dahoud in keiner Saison auf wenigstens 2.000 Minuten Spielzeit zu kommen, ein Stammspieler ist per Definition etwas anderes.

Die Veranlagung des zentralen Mittelfeldspielers steht weiterhin außer Frage, dennoch will die Dortmunder Borussia auf seiner Position eine Blutauffrischung vornehmen wie Sebastian Kehl in einem am Montag bestätigte:

"Ich hatte in der vergangenen Woche ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit Mo. Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern werden."