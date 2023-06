Bundesliga-Relegation im Liveticker: So starten der HSV und VfB ins Rückspiel!

Hamburg/Stuttgart - Am heutigen Montagabend entscheidet sich, wer kommende Saison in der 1. Bundesliga spielt und wer mit der 2. Bundesliga vorliebnehmen muss: Der HSV empfängt den VfB Stuttgart im heimischen Volkspark.

HSV-Coach Tim Walter (47, l.) will mit seiner Mannschaft ein "Wunder" schaffen, VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41) mahnt seine Jungs, "voll da" zu sein. © Fotomontage: Tom Weller/dpa

Die Hanseaten brauchen dabei nach der deutlichen 0:3-Niederlage im Hinspiel am vergangenen Donnerstag nichts anderes als ein "Wunder" - so betitelten es die Verantwortlichen selbst.

"Wenn wir alle - und damit meine ich alle - in Blau und auf dem Platz an einem Strang ziehen, dann haben wir eine Möglichkeit. Im Fußball ist alles möglich. Und solange das so ist, werden wir alles geben", gab Coach Tim Walter (47) die Richtung vor.

Während die Rothosen also mit voller Kapelle nach vorn spielen müssen, wird es interessant zu sehen sein, wie die Schwaben auftreten: Setzen die Stuttgarter wie im Hinspiel auf hohes Pressing oder lassen sie die Hamburger kommen, um über Konter zuzuschlagen?

"Wir müssen extrem konzentriert, fokussiert und mental voll da sein. Wir erwarten einen HSV, der zu Hause noch mal alles reinwerfen wird. Es wird enorm wichtig sein, von Beginn an hoch konzentriert zu sein", nahm VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (41) seine Jungs in die Pflicht.

Anpfiff der Partie vor 57.000 Zuschauern ist um 20.45 Uhr. Mit dem großen TAG24-Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene, keine entscheidenden Tore im Duell der beiden Traditionsklubs.