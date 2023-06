Bundesliga-Relegation im Liveticker: VfB hält die Klasse, der HSV trauert!

Hamburg/Stuttgart - Klassenerhalt! Der VfB Stuttgart hat sich in der Relegation gegen den HSV durchgesetzt und bleibt erstklassig, während die Hanseaten auch im fünften Jahr den Aufstieg verpassen. Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel siegten die Schwaben auch im Rückspiel mit 3:1 (0:1).

Zwar steckten die Hanseaten anschließend nicht auf, ein Wunder gelang ihnen aber nicht mehr. Stattdessen machte Silas in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Deckel drauf. So durften die Gäste schlussendlich über den Klassenerhalt jubeln, während die Hamburger trauern mussten.

Der Offensivakteur war es schließlich auch, der in der 64. Minute nach einem kapitalen Bock von HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes die Vorentscheidung besorgte und Stuttgart mit 2:1 in Führung brachte.

Dabei ging das Duell aus Hamburger Sicht phänomenal los: Sonny Kittel brachte die Hausherren bereits nach sechs Minuten mit einem satten Vollspannschuss in Führung - und schürte die Hoffnung auf ein Mega-Comeback.

84. Minute: Der eingewechselte Silas verpasst die endgültige Entscheidung, scheitert an Heuer Fernandes.

74. Minute: Dicke Chance für die Hausherren! Glatzel setzt die Kugel nach einer Hereingabe von rechts Zentimeter am Pfosten vorbei.

65. Minute: Nach dem Tor wird es richtig hitzig: Die Stuttgarter jubeln provokant vor der Heimkurve, was die HSV-Akteure gar nicht gut finden. Nach einer Rudelbildung verteilt Referee Dankert viermal Geld.

69. Minute: Eine starke Reaktion der HSV-Fans: Die Anhänger skandieren den Namen von Heuer Fernandes, der nach seinem Riesenschnitzer natürlich am liebsten im Erdboden versinken will.

64. Minute: TOOOR für den VfB! Die Stuttgarter gehen nach einem kapitalen Bock von HSV-Keeper Heuer Fernandes mit 2:1 in Führung - wieder ist es Millot. Das dürfte es gewesen sein mit dem "Wunder" der Hanseaten.

57. Minute: Der HSV hat an dem Ausgleich sichtlich zu knabbern, im Spiel nach vorn fehlt den Gastgeber aktuell die Präzision.

48. Minute: TOOOR für den VfB! Nach einem vertikalen von Endo legt Guirassy quer auf Enzo Millot, dessen Flachschuss HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes nicht mehr entschärfen kann - was für ein Schocker für die Gastgeber.

Halbzeitfazit: Der HSV führt zur Pause nicht unverdient mit 1:0. Die Rothosen legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der sechsten Minuten durch Sonny Kittel in Führung. Der VfB erzielte durch Serhou Guirassy den vermeintlichen Ausgleich, der jedoch wegen Abseits nicht zählte. Die Hausherren sind spielbestimmend, während die Gäste auf ihre Chance lauern.

45.+4: Halbzeit! Es geht mit einer 1:0-Führung für den HSV in die Kabinen.

42. Minute: Drei Minuten sind im ersten Abschnitt regulär noch zu spielen, passiert hier noch was? Ein zweiter Treffer für den HSV wäre jetzt psychologisch extrem viel wert, die Hanseaten laufen noch mal an.

40. Minute: Der HSV zeig sich auch mal wieder offensiv! Ein Flachschuss von Robert Glatzel geht rund einen Meter am Kasten vorbei.

36. Minute: Torchancen sind in den vergangenen Minuten Mangelware, beruhigt hat sich das Duell deswegen aber nicht. In jedem Zweikampf, in jeder Szene ist richtig Feuer drin.