Droht Mega-Zoff bei der Eintracht? Top-Star und Trainer angeblich im Clinch

Mario Götze (31, r.) und Eintracht-Coach Dino Toppmöller (43) haben noch immer ein intaktes Verhältnis zueinander. © Arne Dedert/dpa

In den vergangenen fünf Bundesligapartien saß 2014er Weltmeister Mario Götze (31) bei den Adlerträgern lediglich auf der Bank. War er in seiner Premierensaison bei der SGE noch unantastbar, sorgten eine Rückenverletzung sowie eine längere Auszeit angesichts der Geburt seiner Tochter Gioia dafür, dass er seinen Stammplatz zuletzt allem Anschein nach verlor.

An seiner Stelle rückten vor allem Neuzugang Farès Chaibi (21) und Ansgar Knauff (21) verstärkt in den Fokus, wenn es um die Startaufstellung ging. Lediglich in der Conference League durfte Götze in den beiden Partien gegen Helsinki sowie gegen PAOK Saloniki von Beginn an ran.

Das dürfte für einen Spieler vom Kaliber des mehrfachen Deutschen Meisters und DFB-Pokalsiegers sicherlich nicht der Anspruch sein. Kaum verwunderlich, dass mittlerweile Gerüchte aufkommen, dass Götze mit seinem Coach, Dino Toppmöller (43), im Clinch liegen könnte.

Die Bild-Zeitung erfuhr kürzlich jedoch, dass an derartigen Mutmaßungen rein gar nichts dran zu sein scheint. So sei das Verhältnis zwischen dem Mittelfeldmann und dem Frankfurter Chef-Trainer einwandfrei.

Wie lange dies so bleibt, kann sicherlich ausschließlich der weitere Umgang mit dem Star-Kicker zeigen. Sollte Götze noch des Öfteren ein Startplatz verwehrt werden, könnte durchaus dicke Luft aufkommen. Könnte dies dann sogar zu einer schlagartigen Flucht des Weltmeister-Torschützen führen?