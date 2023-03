Muskelfaserriss: Topscorer Julian Brandt fehlt Dortmund die nächsten Spiele

Der Moment der Auswechslung: Julian Brandt (26, m.) musste am Dienstagabend mit schmerzverzerrtem Gesicht das Feld bereits in der fünften Minute verlassen. © David Inderlied/dpa

Was wäre gewesen, wenn Julian Brandt am Dienstagabend nicht in der fünften Spielminute hätte ausgewechselt werden müssen?

Diese Frage dürften sich viele BVB-Fans in den Stunden nach der 0:2-Niederlage gegen Chelsea und dem damit verbundenen Aus in der Champions League gestellt haben.

Die Auswechslung des in dieser Saison extrem formstarken Brandts, der in der Bundesliga mit zwölf Torbeteiligungen Dortmunds Topscorer ist, war nicht nur ein Nackenschlag. Sie dürfte ein wesentlicher Faktor für die offensiv überschaubare Leistung der Borussen gewesen sein.

Wie die Borussen am Donnerstag-Vormittag mitteilten, hat sich der Nationalspieler einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Damit wird Dortmunds vielleicht wichtigster Offensivspieler dem BVB in den kommenden zwei Bundesliga-Spielen nicht zur Verfügung stehen.

Außerdem dürfte eine Nominierung für den DFB-Kader in der anstehenden Länderspielpause aus selbigem Grund fraglich sein. - Die deutsche Nationalmannschaft testet am 25. März gegen Peru (20.45 Uhr Anstoß) und drei Tage später gegen Belgien (ebenfalls 20.45 Uhr Anstoß).