Starkes Statement: Bundesliga-Star spricht offen über Tabu-Thema im Fußball

Frankfurt am Main - Was mit sich anfangen, wenn das große Scheinwerferlicht nicht mehr in steter Regelmäßigkeit auf einen fällt? Mit dieser Frage wird sich in Bezug auf das Karriereende von Profifußballern nur selten bis gar nicht auseinandergesetzt. Einen wahren Tabu-Bruch wagte kürzlich Eintracht-Star Mario Götze (32).