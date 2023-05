2. Bundesliga im Liveticker: HSV auf Bundesliga-Kurs

Fortsetzung des Artikels laden

28. Mai, 16.05 Uhr: Flattern Heidenheim wie dem BVB und Dynamo Dresden die Nerven?

Man kennt das schon: Dynamo Dresden vergab den Aufstieg am vorletzten Spieltag mit einer 1:4-Niederlage in Meppen, der BVB am gestrigen Samstag mit einem 2:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 die Meisterschaft. Verspielt nun auch Heidenheim seine gute Ausgangslage und verpasst doch noch den direkten Aufstieg? Aktuell ja, denn es steht in Regensburg immer noch 0:0.

28. Mai, 16 Uhr: Darmstadt in Fürth nur noch zu Zehnt!

Auch der bereits als Bundesliga-Aufsteiger feststehende SV Darmstadt 98 ist nur noch zu Zehnt. Pfeiffer sieht aufgrund einer Tätlichkeit Glatt Rot. Der VAR bestätigt das. Der gebürtige Hamburger tritt im Liegen nach und fliegt berechtigt vom Platz.

28. Mai, 15.54 Uhr: Braunschweig nur noch zu Zehnt in Rostock!

Ganz bitter im Abstiegkampf! Eintracht Braunschweig ist nur noch zu Zehnt. Donkor kassiert binnen sechs Minuten zweimal die Verwarnung und muss damit in der 22. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz danach macht Hansa das 1:0, wird aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

28. Mai, 15.52 Uhr: HSV muss wechseln!

Das ist bitter! Der für den gesperrten Reis in die Startelf gerückte Benes muss nach nur 19 Minuten ausgewechselt werden. Er scheint eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu haben. Für ihn kommt Suhonen in die Partie.

28. Mai, 15.50 Uhr: Tor für den 1. FC Nürnberg!

Tief durchatmen im Frankenland: Der 1. FC Nürnberg führt durch einen Kopfball von Schleimer mit 1:0 (20. Minute). Das stellt den Spielverlauf auf den Kopf, denn bislang spielte nur Paderborn. Das Tor wird durch den VAR geprüft, hat aber Bestand!

28. Mai, 15.50 Uhr: Heidenheim hat es schwer in Regensburg

Der 1. FC Heidenheim sieht sich hochmotivierten Regensburger entgegen. Obwohl der Jahn sich eigentlich nicht mehr retten kann, spielen sie stark auf, kämpfen um jeden Ball und hauen sich in jeden Zweikampf. In der 8. Minute hätte dabei sogar das 1:0 für die Gastgeber fallen müssen, doch Müller im Heidenheimer-Tor rettete in höchster Not gegen Owuse.

28. Mai, 15.40 Uhr: Im Abstiegskampf ist es noch ruhig

Im Kampf gegeben den Abstieg bzw. die Relegation ist es noch ruhig, auch wenn Nürnberg gegen stark aufspielende Paderborner enorm die Nerven flattern. Braunschweig spielt in Rostock auf Augenhöhe, in Magdeburg haben aktuell die Gastgeber die Partie gegen Bielefeld in der Hand.

28. Mai, 15.35 Uhr: Ob Heidenheim die Zwischenstände verfolgt?

Der 1. FC Heidenheim steht direkt unter Druck. Durch den Treffer des HSV in Sandhausen, ,müsste das Team von Trainer Frank Schmidt in die Relegation gegen den VfB Stuttgart. Was wäre das für ein Duell? Aber aktuell ist ja noch viel Zeit auf der Uhr!

28. Mai, 15.33 Uhr: Was für ein Start für den HSV! 1:0 in Sandhausen

Was für ein Start für den HSV. In der 3. Minute knallt Dompé den Ball nach einer Königsdörffer-Flanke unter die Latte, 1:0 für das Walter-Team in Sandhausen. Stand jetzt wären die Hamburger direkt aufgestiegen.

Dompé (r.) macht das 1:0 für den HSV in Sandhausen. © IMAGO / MIS

28. Mai, 15.30 Uhr: Der Ball in der 2. Bundesliga rollt!

Jetzt geht's los, der Ball rollt!