Fußball-Fans fliegen wegen Max Kruse aus dem Stadion: So cool reagiert der Star-Kicker

Dabei hatte der zurzeit vereinslose Star-Kicker mit der ganzen Angelegenheit nur indirekt etwas zu tun, denn Kruse befindet sich ja nur im Aufbautraining und ist nach seiner Ausbootung beim VfL Wolfsburg nebst Vertragsauflösung weiterhin auf Vereinssuche.

Was war also passiert? Kruse bekam eine Privatnachricht bei Instagram, die er in seiner Story veröffentlichte, in der zwei Fußball-Fans ihm von dem Zwischenfall berichteten.

Tatort war demnach das Stadion in Braunschweig. Hier wollten sich die beiden die gestrige Zweitliga-Partie zwischen der dort beheimateten Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel anschauen, die die Hausherren am Ende im Übrigen mit 2:3 verloren.

"Moin Max, mein Kollege und ich sind heute ausm Eintracht-Stadion geflogen", berichtete der Anhänger. Und der Grund mutet nun wirklich sehr seltsam an.

"Mein Kollege hat Dich im VfL-Trikot als sein Hintergrundbild", erklärte der Schlachtenbummler weiter.