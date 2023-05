Irres Spektakel am letzten Spieltag! Heidenheim steigt in die Bundesliga auf

Sie haben es geschafft! Der 1. FC Heidenheim steigt als Meister der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf.

Von Tina Hofmann

Dresden - Drama in der 2. Bundesliga! 90 Minuten lang sah der HSV am letzten Spieltag wie der sichere Aufsteiger in die Bundesliga auf, dann drehte der 1. FC Heidenheim in der Nachspielzeit die Partie in Regensburg und steigt nun ins deutsche Oberhaus auf!

Der 1. FC Heidenheim steigt in einem dramatischen Saisonfinale auf und wird das 57. Mitglied der Fußball-Bundesliga sein. © Imago / Jan Huebner Die Manschaft von Trainer Frank Schmidt wird der 57. Bundesligist sein und das war ganz hart erarbeitet! Denn zunächst lief bei dem Klub von der Ostalb, der als Tabellenzweiter ins Saisonfinale ging, überhaupt nichts. Die bereits abgestiegenen Regensburger führten durch einen Doppelpack von Owusu (51. und 56. Minute) mit 2:0. Zeitgleich stand seit der 3. Minute der Sieg des HSV beim abgestiegenen SV Sandhausen praktisch fest. Dompé hatte getroffen. 2. Bundesliga Traumtore am Fließband: Kleeblatt-Klatsche crasht Darmstadts Meisterfeier Mit diversen Wechseln setzte Schmidt in Regensburg aber alles auf eine Karte und wurde belohnt. Ein Eigentor von Saller (58.), der Elfmeter von Beste (90+3) und der Treffer von Kleindienst (90+9) sorgten für den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Währenddessen standen die HSV-Fans bereits lange auf dem Rasen in Sandhausen, der Stadionsprecher der Badener gratulierte bereits zum Aufstieg, doch die Stimmung kippte immer mehr, als eine Nachricht nach der anderen aus Regensburg durchsickerte. Darmstadt verspielte mit dem 0:4 in Fürth noch die Meisterschaft, steigt aber auch direkt auf. Der HSV muss jetzt schon am Donnerstag beim VfB Stuttgart in der Relegation ran. Abgestiegen sind der SV Sandhausen und Regensburg, Arminia Bielefeld muss ab Freitag in die Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden. Alle Infos zum alles entscheidenden Spieltag in unserem Liveticker.



28. Mai, 18.20 Uhr: Die Termine und Paarungen der Relegation zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga

Durch das Ende des letzten Spieltages in der 2. Bundesliga stehen nun auch die Ansetzungen für die Relegation fest.. Relegation 1. Bundesliga/ 2. Bundesliga: Donnerstag, 1. Juni, 20.45 Uhr: VfB Stuttgart - Hamburger SV Montag, 5. Juni, 20.45 Uhr: Hamburger SV - VfB Stuttgart Relegation 2. Bundesliga / 3. Liga: Freitag, 2. Juni, 20.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld Dienstag, 6. Juni, 20.45 Uhr: Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden Alle Partien werden bei Sky und im Free-TV bei Sat.1 gezeigt. Dazu gibt es den kostenlosen Stream auf ran.de und sat1.de sowie den Bezahl-Stream von Sky-Kunden in der SkyGo-App oder bei WOW.

28. Mai, 18.15 Uhr: HSV-Coach Tim Walter macht klar: "Wir stehen wieder auf und nutzen diese Chance!"

In den Katakomben des SV Sandhausen steht auch Tim Walter Rede und Antwort am Sky-Mikrofon. Er wirkt gefasst und klar und ist derjenige, der jetzt powert: "Einfach kann jeder. Wir haben unsere Hausaufgabe gemacht, Heidenheim dann auch, also Glückwunsch dahin zum Aufstieg. Es geht weiter für uns, wir haben noch zwei Spiele. Wir schütteln uns jetzt kurz und dann geht's weiter. Das ist Fußball, wir haben es gestern alle erlebt. Wir werden morgen wieder aufstehen und angreifen, denn wir haben keine Zeit. Wir werden diese Chancen nutzen, dieses Jahr werden wir sie nutzen, weil die Mannschaft einen guten Charakter hat. Wir freuen uns auf die zwei Spiele." Dass es nun ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart geht, wo der Badener Walter am 23.12.2019 nach nur einem halben Jahr entlassen wurde, lässt ihn - zumindest äußerlich - kalt. "Das ist mir alles egal. Ich bin Trainer des HSV und ich bin sehr glücklich hier. Alles andere ist Vergangenheit und scheiß egal", sagt er.

28. Mai, 18.10 Uhr: Heidenheim-Trainer Frank Schmidt will keine Statue! "Wird nur hingepinkelt"

Der Schmied des Heidenheim Bundesliga-Aufstiegs, Trainer Frank Schmidt, war mitgenommen beim Interview mit Sky. Im vorgefertigten Aufsteiger-Shirt sagte er: "Das Herz geht noch, aber Vitus Eicher hat mir ein paar Rippen eingequetscht. Es ist unfassbar, aber es ist ein Spiegelbild unserer Saison. Wir hatten viele solcher Spiele. Der 1. FC Heidenheim hat eine ausgezeichnete Mentalität und das hat man heute wieder gesehen. Mit dem 1:2 ging ein Ruck von den Fans von der Tribüne aus. Für mich war es wichtig, dass es fällt, weil mir klar war, das dann noch alles möglich ist. Wir haben es mehr als verdient. Es ist schwierig in Worte zu fassen. Ohne Holger Sandwald wäre das alles nicht möglich gewesen, er hat in der Landesliga gesagt, wo es langgeht. Und ich widme diesen Aufstieg unserem Aufsichtsrats-Vorsitzenden Holger Mayer, der in seinem Haus gestorben ist." Mayer war Gründungspräsident des 1. FC Heidenheim, er verstarb am 6. Oktober 2022 völlig überraschend im Alter von nur 57 Jahren. Auf die Frage, ob Schmidt jetzt eine Statue in Heidenheim bekommen möchte, sagte er: "Das will ich nicht, da wird nur irgendwann mal hingepinkelt."

28. Mai, 17.58 Uhr: Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim: "Jetzt Abriss, kompletter Abriss"

"Es gibt dafür keine Worte. Darum lieben wir den Fußball und den Sport, weil genau solche Geschichten geschrieben werden. Das ist geisteskrank. Ich habe heute einmal richtig gestanden und das Ding reingemacht. Das ist der pure Glaube. Der Theuer hat uns alle auf dem Platz bei den Standardsituationen zusammengenommen und gesagt, dass wir fest dran glauben müssen. Mit dem ersten Tor haben wir gesehen, dass was geht. Wir haben brutal dafür gearbeitet und haben uns das verdient. Jetzt einfach Abriss, kompletter Abriss", sagt der Torschütze Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim bei Sky.

28. Mai, 17.39 Uhr: Dieser Spieltag wird in die Fußball-Geschichte eingehen

Freud und Leid siegen soooo eng beieinander! Der HSV war 90 Minuten lang aufgestiegen, doch dann bekommt Heidenheim mit 1:2 zurückliegend in Regensburg in der 3. Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter. Den verwandelt erst Beste, sechs Minuten später schießt Tim Kleindienst das Team von Trainer Frank Schmidt in die Bundesliga. Der HSV hatte zuvor sein Spiel in Sandhausen mit 1:0 gewonnen, die Fans hatten bereits den Rasen gestürmt und gefeiert.

28. Mai, 17.36 Uhr: Schluss, Aus, Ende! Der 1. FC Heidenheim steigt in die Bundesliga auf!

Schluss in Regensburg! Was war das den bitte? Heidenheim sieht lange wieder der ganz böse Verlierer aus, liegt mit 0:2 in Regensburg zurück und schafft dann die Wende im Spiel, steigt nach dem 3:2 auf. Tim Kleindienst schießt die Mannschaft in die Bundesliga!

28. Mai, 17.33 Uhr: Komplettes Chaos in Sandhausen und Regensburg

In Sandhausen stehen die Pferde auf dem Rasen, dort weinen die ersten enttäuschten HSV-Fans. In Regensburg sind die Fans des 1. FC Heidenheim nur noch schwer vom Rasen wegzuhalten. Das Spiel läuft immer noch. Erst gab es Rote Karte für Regensburg, die wird nach Videobeweis aber in Gelb umgewandelt.

28. Mai, 17.31 Uhr: Tooooooor in Heidenheim!

Das gibt es nicht! In der neunten Minute der Nachspielzeit macht der 1. FC Heidenheim das 3:2 durch Tim Kleindienst und steigt Stand jetzt als Meister der 2. Liga in die Bundesliga auf.

28. Mai, 17.25 Uhr: Heidenheim hat noch fünf Minuten!

In Sandhausen brennen die HSV-Pyro-Fackeln auf dem Rasen, die Fans haben das Grün gestürmt. Doch die XXL-Nachspielzeit von elf Minuten läuft noch in Regensburg. Heidenheim hat noch fünf Minuten Zeit für den Aufstieg und die Meisterschaft.

28. Mai, 17.25 Uhr: Sandhäuser Stadionsprecher gratuliert dem HSV zum Aufstieg

Der Sandhäuser Stadtionsprecher gratuliert dem HSV zum Aufstieg, doch Heidenheim spielt noch!