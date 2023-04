Kuriose Panne bei Kaiserslautern-Coach: Er verwechselt seinen Gegner

Alles andere als begeistert: Dirk Schuster (55). Da kann man schon mal den Namen des Gegners durcheinander bringen. © David Inderlied/dpa

Seine Mannschaft verlor am Samstag auswärts das Zweitliga-Duell gegen Eintracht Braunschweig 0:1.

Bei der anschließenden Pressekonferenz gehörte dann standardmäßig dem Gäste-Trainer das erste Wort und die Einschätzung zum Spiel.

Nachdem Schuster zunächst Genesungswünsche in Richtung Immanuel Pherai (21) sendete, der verletzungsbedingt mit einer Trage vom Feld gebracht werden musste und bei dem anschließend eine Nasenbeinfraktur sowie Gehirnerschütterung festgestellt wurde, gratulierte er dem Gegner zum Sieg.

"Glückwunsch an Eintracht Frankfurt, an meinen Kollegen zum Sieg", so der 55-Jährige.

Braunschweigs Trainer Michael Schiele (45) schaute etwas verdutzt und versuchte, seinen Kollegen zu korrigieren. Ein leises Braunschweig überhörte Schuster aber offenbar und fuhr unbeirrt von seinem Freudschen Versprecher fort.

Als der Ex-Trainer von Erzgebirge Aue und dem SV Darmstadt mit seiner Einschätzung zum Spiel fertig war, übernahm Schiele das Wort. Er bedankte sich leicht süffisant "für die Glückwünsche zur Eintracht aus Braunschweig".