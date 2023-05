2. Bundesliga im Liveticker: Steigen Darmstadt und Heidenheim heute auf?

Dresden - Gibt es am heutigen Sonntag die große Aufstiegsparty für den SV Darmstadt 98 und den 1. FC Heidenheim , oder sorgt der HSV noch einmal ordentlich für Spannung in der 2. Bundesliga ?

Aufgrund des Unentschiedens am Samstag zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf hat Heidenheim aber auf jeden Fall die Relegation bereits sicher.

Der Dritte Hamburger SV will und muss beim SSV Jahn Regensburg siegen, doch die Domstädter stecken mitten im Abstiegskampf, kein leichtes Spiel also für die Rothosen.

Ausgerechnet alle drei Vereine spielen am selben Tag, zur selben Uhrzeit, und alle drei sind auf fremden Plätzen gefordert.

Nach der Partie, in der er gemeinsam mit Video-Schiedsrichter Robert Hartmann den Schwarz-Gelben einen klaren Elfmeter verwehrte, hatten er und seine Familie sogar Morddrohungen erhalten . Der Unparteiische benötigte Polizeischutz.

Die Partie Hannover 96 gegen den SV Darmstadt 98 wird heute von Sascha Stegemann geleitet. Der Schiedsrichter steht das erste Mal nach dem "Skandalspiel" des BVB in Bochum (1:1) am 28. April wieder auf dem Platz.

Seit 2007 steht Trainer Frank Schmidt an der Heidenheimer Seitenlinie. Ein Aufstieg wäre die absolute Krönung seiner Amtszeit. Und vor allem ein Pflaster auf die Wunde der Relegation 2020.

Am gestrigen Samstag musste der FSV Zwickau den Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga verkraften. Sich auch einen Anteil daran hatte Coach Joe Enochs, der nach viereinhalb Jahren bei den Westsachsen am 6. Februar freigestellt wurde.

In der Woche hat der Trainer ausgerechnet in Regensburg angeheuert, die Domstädter soll der gebürtige US-Amerikaner nun vor dem gleichen Schicksal bewahren.