Nach Krisensitzung: 1. FC Kaiserslautern trennt sich wohl doch von Markus Anfang!

Wurde beim 1. FC Kaiserslautern wohl vor die Tür gesetzt: Markus Anfang (50).

Vier Spieltage vor Schluss habe sich der Zweitligist mit sofortiger Wirkung vom 50-Jährigen getrennt, berichten Sky und Bild. Offiziell bestätigt ist dies seitens der Roten Teufel bislang allerdings noch nicht.

Ein absoluter Hammer, denn erst Stunden zuvor hatten sich die Vereinsoffiziellen nach Angaben mehrerer Medien bei einer Krisensitzung noch auf einen Verbleib Anfangs geeinigt - und damit mögliche Spekulationen um ein vorzeitiges Aus vom Tisch geräumt. Brisant: Anfang selbst soll bei dem Gespräch erst gar nicht dabei gewesen sein, hätten sich die Bosse ohne dessen Anwesenheit zusammengesetzt.

Nach einer Saison voller Abstiegssorgen spielt der FCK eine mehr als passable Serie, könnte die beste Platzierung seit zehn Jahren erreichen. Und schnuppert nach wie noch am Aufstieg (drei Punkte Rückstand auf Platz drei). Erst in den jüngsten drei Partien schien dem FCK jedoch etwas die Puste auszugehen. Tatsächlich sind drei Niederlagen in Folge in der Ära Anfang Neuland.

Umso verwunderlicher wirkt nun die mutmaßliche 180-Grad-Wende seitens der Führungsriege.