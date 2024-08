Auslosung zur Champions League live: Dieser Anbieter hat die exklusiven Übertragungsrechte

Champions-League-Auslosung im Liveticker: Dieser Anbieter hat die exklusiven Übertragungsrechte

Von Tina Hofmann

Monaco - Am heutigen Donnerstag wird das neue Format der Champions League ausgelost. In Monaco werden die Kugeln aus den Töpfen geholt, erstmals kommt aber auch eine Software zum Einsatz.

Die UEFA hat die Königsklasse einmal runderneuert, was bei vielen Fans, Vereinen und Spielern aber nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Aus Deutschland nehmen Meister Bayer 04 Leverkusen, Vizemeister VfB Stuttgart, der Dritte FC Bayern München, der Vierte RB Leipzig und der Fünfte Borussia Dortmund teil. In unserem Liveticker erfahrt Ihr alles Wichtige vor, während und nach der Auslosung.

13.20 Uhr: Hier wird die Champions League 2024/25 übertragen

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Champions League 2024/25 hält weiterhin Streaminganbieter DAZN. 186 von 203 Spiele werden dort exklusiv gezeigt. Die anderen verbleibenden 17 Partien zeigt dienstags Amazon Prime Video. Rechte hat sich im öffentlich-rechtlichen Bereich aber auch das ZDF gesichert. Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt mittwochs ausführliche Highlights in der dafür geschaffenen Sendung "Sportstudio UEFA Champions League". Zum ersten Mal gibt es dieses Format am 18. September, also nach dem ersten Spieltag ab 23 Uhr im Free-TV zu sehen.

Bayer Leverkusen mit Trainer Xabi Alonso (42) wird auch weiterhin exklusiv auf DAZN zu sehen sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

12.30 Uhr: Das große Finale der Champions League 2024/25 steigt in der Allianz Arena in München

Das Finale der Champions League steigt am 31. Mai 2025 in der Allianz Arena München. Natürlich träumt der FC Bayern von einem Finale "dahoam". Es wäre die Gelegenheit, einen der bittersten Momente der Vereinsgeschichte vergessen zu machen: Die Niederlage nach Elfmeterschießen 2012 gegen den FC Chelsea. Zuvor sicherten sich in Finals in München bereits Nottingham Forest (1979), Olympique Marseille (1993) und der BVB (1997) die Titel. Diese Endspiele wurden aber allesamt noch im Münchner Olympiastadion ausgetragen.

Die Münchner Allianz Arena. © Sven Hoppe/dpa

12.10 Uhr: Das sind die Spieltermine der Königsklasse

Hier kommt eine Übersicht der Spieltermine. Wie bereits erwähnt, wird es in diesem Jahr ein völlig neues Format der Champions League geben. Die Termine sind folgende: "Ligaphase": 1. Spieltag: 17. bis 19. September 2024 2. Spieltag: 1. und 2. Oktober 2024 3. Spieltag: 22. und 23. Oktober 2024 4. Spieltag: 5. und 6. November 2024 5. Spieltag: 26. und 27. November 2024 6. Spieltag: 10. und 11. Dezember 2024 7. Spieltag: 21. und 22. Januar 2025 8. Spieltag: 29. Januar 2025 "K.o.-Phase/Play-offs": 11./12. Februar und 18./19. Februar 2025 Achtelfinale: 4./5. März und 11./12. März 2025 Viertelfinale: 8./9. April und 15./16. April 2025 Halbfinale: 29./30. April und 6./7. Mai 2025 Finale: 31. Mai 2025

Bis in den Januar hinein läuft die "Ligaphase" der Champions League. © Jan Woitas/dpa

11.30 Uhr: Cristiano Ronaldo erhält heute Abend einen Award von der UEFA

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (39) erhält heute Abend im Grimaldi-Forum in Monaco eine besondere Auszeichnung. Der Portugiese wird mit dem Award "All-Time Top Scorer" geehrt, also bester Torschütze aller Zeiten. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin (56) wird ihm die Trophäe überreichen. Ronaldo schoss in 183 Spielen in der Königsklasse 140 Tore. Er gewann den Wettbewerb einmal mit Manchester United (2008) und viermal mit Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018). Siebenmal war er der Topscorer des Wettbewerbs (2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) und schoss in der Saison 2013/14 mit 17 Treffern die meisten Tore. Auf den Plätzen zwei und drei der All-Time-Liste folgen Lionel Messi (37) mit 129 Toren und Robert Lewandowski (36) mit 94 Toren.

Insgesamt fünfmal gewann Cristiano Ronaldo (39) die Champions League. © Ina Fassbender/dpa

11.10 Uhr: Diese Team sicherten sich ihr Champions-League-Ticket in der Qualifikation

Sieben Mannschaften lösten ihr Ticket in der Qualifikation zur Champions League. Die lief bis Mittwochabend, also nicht einmal 24 Stunden vor der Auslosung am heutigen Donnerstag. Die erste Qualifikationsrunde lief bereits seit dem 9. Juli, da war die EM sogar noch im Gange. Letztlich durften Young Boys Bern, Sparta Prag, RB Salzburg, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Roter Stern Belgrad und Lille OSC jubeln.

Des einen Freud, des anderen Leid: Slavia Prag lieferte Lille OSC am Mittwoch einen erbitterten Kampf, siegte mit 2:1. Doch da die Franzosen das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden, schnappten sie sich das Ticket zur Champions League. © IMAGO / CTK Photo

10.55 Uhr: Das sind die vier Lostöpfe der Auslosung zur Champions League

Um 18 Uhr werden die Teams aus vier Lostöpfen gezogen. Dabei wird aber jede Mannschaft nur einmal herausgeholt, den Rest erledigt eine Software. Die vier Töpfe wurden absteigend nach den UEFA-Koeffizienten der Mannschaften geordnet. Titelverteidiger Real Madrid ist dabei an eins gesetzt. Topf 1: Real Madrid, Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain (PSG), FC Liverpool, Inter Mailand, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona Topf 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lissabon, FC Arsenal, Club Brügge, Schatar Donezk, AC Mailand Topf 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Lille OSC, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern, Celtic Glasgow Topf 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, FC Bologna, FC Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest

10.35 Uhr: Das sind die 36 Teams, die in dieser Saison an der Champions League teilnehmen

Hier kommt ein Überblick über die 36 Teams, die diese Saison an der Champions League teilnehmen: Deutschland: Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund (5) Italien: Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, Atalanta Bergamo, FC Bologna (5) Frankreich: Paris Saint-Germain (PSG), AS Monaco, Stade Brest, Lille OSC (4) Spanien: Real Madrid, FC Barcelona, FC Girona, Atletico Madrid (4) England: Manchester City, FC Arsenal, FC Liverpool, Aston Villa (4) Österreich: Red Bull Salzburg, Sturm Graz (2) Niederlande: PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam (2) Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon (2) Kroatien: Dinamo Zagreb (1) Serbien: Roter Stern Belgrad (1) Slowakei: Slovan Bratislava (1) Belgien: Club Brügge (1) Schweiz: Young Boys Bern (1) Ukraine: Schachtar Donezk (1) Tschechien: Sparta Prag (1) Schottland: Celtic Glasgow (1)

Ilkay Gündogan (33) spielt mit Manchester City in der Champions League. © Robert Michael/dpa

10.15 Uhr: So setzt sich das Teilnehmerfeld der Champions League zusammen

Insgesamt 36 Mannschaften nehmen an der Champions League 2024/25 teil. Bislang waren es 32 Teams. Die vier frei gewordenen Plätze gingen an den Dritten der Ligue 1 aus Frankreich (Stade Brest), einen Meister aus einer kleineren Liga (Schachtar Donezk) und an die beiden Verbände, die in der Vorsaison im Europapokal am besten abschnitten: die Bundesliga (BVB) und die italienische Serie A (FC Bologna). Zudem rückte Benfica Lissabon nach, da Atalanta Bergamo in der Liga noch Vierter wurde und als Sieger der Europa League gesetzt ist. Der Platz ergab sich aus dem besten individuellen UEFA-Koeffizienten. Das Feld setzt sich insgesamt aus 25 Teams zusammen, die sich über ihre jeweilige Liga qualifizierten, die beiden zusätzlichen Plätze für Deutschland und Italien, der Sieger der Champions League und der Europa League sowie sieben Teams, die sich in der Qualifikation durchgesetzt haben.



10 Uhr: Die Champions League wurde einmal runderneuert

Der wohl beliebteste Klub-Wettbewerb weltweit wurde von der UEFA einmal runderneuert. Das führt auch zu Änderungen bei der Auslosung. Mehr Informationen dazu lest Ihr im Artikel: "Mit Software, weil zu kompliziert! So anders wird die Champions League für unsere Klubs."

Wer am Ende die Trophäe in den Händen halten möchte, der muss eine harte Liga durchstehen. © Tom Weller/dpa

9.45 Uhr: Heute wird die Champions League in Monaco ausgelost