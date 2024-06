BVB-Traum geplatzt! Real bestraft Dortmund im Champions-League-Finale

Vor Anpfiff: Vorher versicherte Edin Terzic im ZDF übrigens noch, dass er keine große Anspannung verspüre. "Die Jungs geben mir so ein gutes Gefühl", so der BVB-Coach.

Jetzt erklingt im Wembley "You'll Never Walk Alone", ein schwarz-gelbes Meer - und Jürgen Klopp - singen mit.

"Ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man. Und das ist unser klares Ziel", erklärte der BVB-Coach auf der abschließenden Pressekonferenz am Freitagabend.

"Wenn wir mutig und nicht nur gekommen sind, um Real dabei zuzusehen, wie sie die nächste Trophäe hochrecken, wenn wir ihnen ein Gegner sind, dann haben wir eine gute Chance", so der 41-Jährige weiter. "Die besten Partys in meinem Leben waren die, die man nicht geplant hat. Lasst es und also so angehen."