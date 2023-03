Erst Busprobleme, dann Offensiv-Flaute: Milan kegelt harmlose Spurs aus der Königsklasse

Spurs-Angreifer Heung-min Son (r.) und seine Kollegen fanden gegen die Italiener auch vor heimischem Publikum keine Mittel. © JUSTIN TALLIS / AFP

Wenn am 17. März die Runde der besten Acht ausgelost wird, ist Milan zum ersten Mal seit der Saison 2011/12 wieder dabei.

Wegen Anfahrtsproblemen beider Teams verspätete sich zunächst der Anpfiff. Dadurch begann die ursprünglich für 21 Uhr angesetzte Partie in London rund zehn Minuten später als geplant.

Schon das Achtelfinal-Rückspiel von Borussia Dortmund am Dienstag beim FC Chelsea (0:2) war mit Verzögerung losgegangen, weil der BVB-Bus nicht pünktlich am Stadion angekommen war. Auch diese Partie hatte in London stattgefunden.

In einem zähen Spiel fanden die Spurs um Starstürmer Harry Kane nie in ihren Rhythmus, kurz vor Schluss sah Argentiniens Weltmeister Cristian Romero zudem die Gelb-Rote Karte (77.).



Torchancen erspielten sich die Hausherren kaum – auch die Rückkehr von Teammanager Antonio Conte beflügelte die Londoner nicht.

Der 53-Jährige hatte sich Anfang Februar die Gallenblase entfernen lassen müssen, danach erholte sich Conte in seiner Heimat Italien.