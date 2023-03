Chelsea gegen BVB im Liveticker: Einsatz von Keeper Kobel auf der Kippe

London - Zieht Borussia Dortmund am heutigen Dienstagabend (21 Uhr, Amazon Prime Video ) ins Viertelfinale der Champions League ein? Die Schwarz-Gelben reisen durch den 1:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea mit viel Rückenwind nach London. Alle Infos, Tore und Highlights im TAG24-Liveticker.

In unserem Liveticker zum CL-Kracher halten wir Euch über alle aktuellen Ereignisse auf und neben dem Rasen auf dem Laufenden.

Das Team von Trainer Graham Potter (47) feierte am Wochenende zwar einen knappen 1:0-Erfolg gegen Leeds United, zuvor hatte es aber satte sechs Partien in Folge keinen Triumph mehr für den Tabellenzehnten der Premier League gegeben.

An der Stamford Bridge kann man nur neidisch in den Ruhrpott schielen, denn bei den "Blues" herrscht weiterhin Katerstimmung.

Ohnehin könnte die Brust beim BVB kaum breiter sein. Die Mannschaft von Coach Edin Terzic (40) ist in bestechender Form und geht mit einer beeindruckenden Serie von wettbewerbsübergreifend zehn Siegen am Stück ins wichtige Königsklassen-Duell.

Ein personelles Fragezeichen steht weiterhin hinter BVB-Stammkeeper Gregor Kobel (25).

Der formstarke Schlussmann hatte sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig verletzt und über Muskelprobleme im Oberschenkel geklagt.

Am Montag unterzog sich der 25-jährige Schweizer beim Abschlusstraining in London einem Belastungstest, seine Rückkehr in den Kasten soll kurzfristig entschieden werden.

"Gregor hat sich in den vergangenen beiden Tagen behandeln lassen, er fühlt sich von Tag zu Tag besser", so Coach Edin Terzic.