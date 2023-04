Champions League am Mittwoch: Beide Heim-Teams zur Pause auf Halbfinal-Kurs!

Mailand/Madrid - Wer zieht ins Halbfinale der Champions League ein? Nach dem ernüchternden Auftritt der Bayern gegen Manchester City stehen am Mittwochabend zwei weitere Spitzenspiele an. Real Madrid empfängt den FC Chelsea, während die SSC Neapel bei der AC Mailand gastiert.

Dennoch ging der kriselnde Tabellenelfte der Premier League nach der 0:1-Pleite gegen Wolverhampton am Wochenende als klarer Außenseiter in die Begegnung, auch wenn Real gegen den FC Villarreal am Samstag ebenso eine 2:3-Niederlage einstecken musste.

Der spanische Rekordmeister und die Blues aus London treffen bereits zum dritten Mal in Folge in der K.o.-Phase der Königsklasse aufeinander - der Sieger der vorherigen beiden Duelle sicherte sich im Anschluss jeweils den Henkelpott.

Rafael Leao (r.) wirbelte die Neapolitaner schon in der Serie A durcheinander und war auch an der Führung im CL-Viertelfinale beteiligt. © GABRIEL BOUYS / AFP

In Italien hatte der souveräne Spitzenreiter der Serie A eine Rechnung zu begleichen: Vor zehn Tagen setzte es gegen die AC Mailand in der Liga nämlich noch eine herbe 0:4-Klatsche im eigenen Stadion.

Dementsprechend engagiert begannen die Himmelblauen, bei denen Top-Torjäger Victor Osimhen verletzt fehlte.

Erst nach einer knappen halben Stunde stellten sich die "Rossoneri" so langsam aber sicher auf das hohe Pressing der Mannschaft von SSC-Trainer Luciano Spalletti ein, hochprozentige Torchancen blieben hingegen auf beiden Seiten lange Mangelware.

Zumindest bis zur 40. Minute, dann spielten die Mailänder einen schnellen Gegenstoß mustergültig aus und setzten Ismael Bennacer halblinks im Strafraum in Szene. Der Mittelfeldmann knallte den Ball schließlich vorbei an Torwart Meret zum 1:0 für die Hausherren in die Maschen.

Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen, die Heimmannschaften haben zur Pause also sowohl in Spanien als auch in Italien die Nase vorn.