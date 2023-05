Inter reist nach Istanbul! Martinez lässt Milans Final-Traum platzen

Das Tor zum Finale! Lautaro Martinez brachte das San Siro mit seinem Treffer zum Beben. © Marco BERTORELLO / AFP

Die Hoffnungen und Träume der Rossoneri platzten in der 74. Minute, als Lautaro Martinez das Leder neben linken Pfosten in die Maschen nagelte und so für die endgültige Entscheidung im Derby della Madonnina sorgte.

Die Atmosphäre im altehrwürdigen Giuseppe Meazza war bereits vor Anpfiff Königsklasse, doch die Akteure auf dem Rasen verwöhnten die 75.567 Zuschauer im Anschluss zunächst auch sofort mit einer temporeichen Partie auf höchsten Niveau.

Natürlich merkte man vor allem der Pioli-Truppe die gebotene Dringlichkeit an. Nach rund zehn Minuten wurde es dann schon das erste Mal richtig gefährlich.

Sandro Tonali zauberte sich auf der linken Seite in Richtung Grundlinie und bediente Brahim Diaz in der Mitte, aber die Real-Leihgabe schloss in bester Position viel zu lässig ab, wodurch Inter-Keeper André Onana den frühen Einschlag verhindern konnte (11.).

Der hätte das lombardische Duell direkt wieder hochspannend werden lassen, so agierte das Team von Simone Inzaghi mit dem stets etwas trügerischen Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken allerdings sehr clever, stand in der Folge kompakter und fokussierte sich auf schnelle Konter.

Die nominellen Gäste verfielen derweil im ersten Durchgang noch nicht in Panik, offenbarten jedoch wie schon im Hinspiel auch immer wieder große Lücken in der Rückwärtsbewegung.