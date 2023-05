ManCity entfesselt! Guardiola-Elf fegt Real Madrid aus dem Stadion und stürmt ins CL-Finale

Manchester (England) - Machtdemonstration von Manchester City! Wer nach dem 1:1-Unentschieden im Halbfinal-Hinspiel an der Mannschaft von Pep Guardiola gezweifelt hatte, wurde im zweiten Duell gegen Real Madrid eindrucksvoll eines Besseren belehrt. Der englische Meister dominierte die Königlichen zweitweise nach Belieben und zog mit einem hochverdienten 4:0-Erfolg ins Endspiel der Champions League ein.

Mit dem Treffer im Rücken ließen es Peps Schützlinge etwas ruhiger angehen, wodurch die Madrilenen kurzzeitig in die Partie schielten, nur um dann den nächsten Nackenschlag zu kassieren.

Nach einem Angriff über die rechte Seite bediente Kevin De Bruyne seinen City-Kollegen Bernardo Silva mit einem sehenswerten Steckpass halbrechts im Strafraum, woraufhin der portugiesische Edeltechniker den Ball trocken und ohne Chance für Courtois zum 1:0 in die Maschen fräste (23.).

In der 13. Minute hätte eine davon beinahe gezündet, doch Erling Haaland setzte einen Kopfball nach Grealish-Flanke aus zwei Metern direkt auf Courtois. Sieben Minuten später fand der norwegische Super-Knipser erneut seinen Meister im Belgier, doch das königliche Spiel mit dem Feuer sollte sich kurz darauf rächen.

Das vermeintlich vorgezogene Finale im Etihad startete wie erwartet, denn die Hausherren krallten sich sofort das Leder und ließen es in den eigenen Reihen laufen, während die Blancos erstmal tief standen.

Keine Chance für die Königlichen! City dominierte das Halbfinal-Rückspiel im Etihad. © OLI SCARFF / AFP

Grealish dribbelte sich auf links in den Sechzehner und servierte für Gündogan, dessen Schuss geblockt wurde, aber dadurch vor den Schädel von Silva segelte. Der City-Rechtsaußen behielt in der Folge die Übersicht und köpfte in den fast leeren Kasten zum Doppelpack sowie 2:0 ein (37).



Real wirkte im Anschluss gebrochen, fand allerdings kaum einen Moment zum Durchatmen, da die Gastgeber weiter spielfreudig anrannten. In den Minuten vor dem Pausenpfiff hätte locker auch das Dritte fallen können, aber die Guardiola-Truppe ließ vorerst Gnade vor Recht ergehen.

Erst nach dem Seitenwechsel begriffen die spanischen Gäste den Ernst der Lage, besserten die eigene Ballbesitz-Statistik auf und suchten auch mal die Offensive. Ederson lenkte einen hervorragend getretenen Alaba-Freistoß über die Latte (51.).

Wirklich erdrückend wurden die iberischen Bemühungen für die Engländer aber nicht, zumal die selbst stets brandgefährlich blieben. Bezeichnend: Nach einer guten Stunde nahm Ancelotti Modric runter und brachte mit Antonio Rüdiger das Ein-Mann-Bollwerk des ersten Duells.

Und trotzdem sorgte Man City für die Entscheidung: Nach einem Freistoß von De Bruyne touchierte Ex-BVB-Star Manuel Akanji die Hereingabe mit dem Kopf und lenkte sie so an den Oberschenkel von Eder Militao, der das Leder unfreiwillig ins eigene Netz beförderte (76.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Weltmeister Julian Alvarez, der einen Foden-Pass zum vierten Streich veredelte (90.+1).

Inter Mailand dürften nach diesem Auftritt die Knie schlottern. Am 10. Juni (21 Uhr) kommt es in Istanbul zum italienisch-englischen Höhepunkt der Königsklasse.