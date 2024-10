Champions League im Liveticker: Leverkusen kassiert aus dem Nichts den Ausgleich!

Auch am heutigen Mittwoch steigen wieder neun Partien in der Champions League.

22.48 Uhr: Das ist in beiden Stadien jetzt einfach ganz bitter. Der VfB ist in Überzahl und nutzt den Elfmeter nicht, der BVB bricht gegen den Titelverteidiger nach einer bockstarken ersten Halbzeit auseinander.

22.45 Uhr: Das ist jetzt aus deutscher Sicht nur schwer zu verdauen. In Madrid macht Real das 3:2 durch Vazquez in der und das 4:2 durch Vini Jr. in der 86. Minute. Der VfB verschießt in Turin in Person von Enzo Millot in der 86. Minute einen Foulelfmeter.