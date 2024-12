Champions League live: Bayer Leverkusen muss ein Bollwerk überwinden

Champions League im Liveticker: Zum Auftakt des sechsten Spieltags in der Königsklasse sind drei deutsche Teams gefordert.

Von Aliena Rein

Deutschland - Der sechste Spieltag in der Champions League steht in den Startlöchern, und am heutigen Dienstagabend stehen gleich drei Partien mit deutscher Beteiligung an.

Für RB Leipzig geht es dabei bereits um alles! Sollten die Roten Bullen heute erneut verlieren, ist das Erreichen der Play-offs quasi nicht mehr möglich. Um das Wunder nach fünf Pleiten in Folge doch noch zu schaffen, muss also ein Sieg gegen Aston Villa her - am besten ein deutlicher. Beim FC Bayern und Bayer Leverkusen ist die Ausgangslage hingegen deutlich komfortabler: Mit 9 bzw. 10 Punkten kämpfen beide Teams um den direkten Einzug ins Achtelfinale. Während die Münchener mit Schachtar Donezk aber eine lösbare Aufgabe vor der Brust haben, wartet mit Inter Mailand ein echter Brocken auf die Werkself. In unserem großen Liveticker zur Königsklasse bleibt Ihr immer am Ball!

16.30 Uhr: Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand gefordert

Das dritte deutsche Team, Double-Sieger Bayer Leverkusen, hat wohl die größte Herausforderung des Tages vor der Brust: Mit Inter Mailand kommt der Tabellenzweite der Königsklasse nach Leverkusen. Die Italiener haben nicht nur vier ihrer fünf Spiele gewonnen, sondern außerdem als einzige Mannschaft in der Champions League noch kein einziges Gegentor kassiert. Für die Werkself ist damit klar: Heute soll das Bollwerk von Inter überwunden werden. Bei einem Sieg zieht das Team von Xabi Alonso mit den Mailändern gleich.

Bayer Leverkusen erzielte in fünf Spielen bisher elf Treffer. Knackt die Werkself auch das Bollwerk von Inter Mailand? © Fabian Strauch/dpa

16 Uhr: Partie des FC Bayern von Fanprotesten begleitet

Dass es nach Gelsenkirchen und nicht nach Donezk geht, dürfte für viele Auswärtsreisende des FC Bayern sehr angenehm sein. Und doch sorgte das Spiel im Vorfeld der Partie für einigen Ärger. Donezk setzte nämlich die Ticketpreise des Topspiels gegen die Münchener enorm hoch - im Vergleich zum Spiel gegen Atalanta Bergamo verdoppelten sich etwa die Stehplatz-Preise, für einen Sitzplatz sollten die Münchener Anhänger sogar fast viermal so viel blechen. Entsprechend protestierte die organisierte Fanszene scharf und drohte mit einem Boykott - mit Erfolg. Vor rund vier Wochen gab Donezk bekannt, dass die Ticketpreise neu gestaltet worden seien. Und so begleiten die Ultras ihren FC Bayern doch nach Donezk und wollen die Roten zum Sieg peitschen.

Der FC Bayern muss gegen Donezk doch nicht auf die Unterstützung seiner Fans verzichten. © Tom Weller/dpa

15.40 Uhr: FC Bayern mit "Auswärtsspiel" in Deutschland

Für den FC Bayern geht es heute gegen Schachtar Donezk. Doch wegen des Kriegs in der Ukraine kann der Klub aus der Ostukraine seine Heimspiele nicht im eigenen Stadion austragen. Stattdessen weicht Donezk nach Deutschland aus und trägt seine Heimspiele in der Gelsenkirchener Arena AufSchalke aus. Die Münchner reisen also gen Westen anstatt nach Osten und absolvieren ein Auswärtsspiel im eigenen Land - eigentlich in der Gruppenphase ein Ding der Unmöglichkeit.

Der FC Bayern muss heute gegen Schachtar Donezk ran - allerdings auf Schalke. © Sven Hoppe/dpa

15.20 Uhr: Kann RB Leipzig das vorzeitige Aus noch abwenden?

RB Leipzig steht bereits drei Spieltage vor Ende der Gruppenphase mit dem Rücken zur Wand, bisher verlor der Bundesligist jedes einzelne seiner fünf Spiele in der Königsklasse. Die Ausgangssituation ist damit düster: Selbst bei drei Siegen aus den letzten drei Spielen ist nicht sicher, ob RB den Sprung in die Play-offs noch schaffen kann. Doch bei einer weiteren Niederlage könnte bereits heute das vorzeitige Aus feststehen. Sollte Real Madrid (derzeit mit sechs Punkten auf Platz 24) auch nur einen Punkt gegen Atalanta Bergamo holen, haben die Leipziger bei einer gleichzeitigen Niederlage keine Chance mehr auf das Erreichen der Play-offs. Und selbst bei einer Pleite der Königlichen dürfte keines der vier Teams mit aktuell vier Punkten siegen, denn auch dann wäre der letzte Play-off-Platz für RBL unerreichbar.

Hängende Köpfe bei RB Leipzig nach der 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand: Es droht das frühzeitige Aus. © Jan Woitas/dpa

15 Uhr: Diese Begegnungen stehen heute auf dem Programm

Neun Partien warten heute auf Europas Fußballfans - darunter drei mit deutscher Beteiligung! Ein Überblick über die heutigen Spiele: 18.45 Uhr: Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow FC Girona - FC Liverpool 21 Uhr: RB Leipzig - Aston Villa Atalanta Bergamo - Real Madrid Bayer 04 Leverkusen - Inter Mailand Club Brügge - Sporting Lissabon Schachtar Donezk - Bayern München RB Salzburg - Paris St. Germain Stade Brest - PSV Eindhoven

10. Dezember, 14.45 Uhr: Der sechste Spieltag der Champions League im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum großen Liveticker für den sechsten Spieltag der Champions League! Wie üblich rollt der Ball heute und morgen auf jeweils neun Plätzen. Wir halten Euch über alles Wichtige vor, während und nach der Partien auf dem Laufenden.