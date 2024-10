Champions League im Liveticker: BVB und Stuttgart feiern die ersten Erfolge des Abends.

Um 21 Uhr tritt Dortmund bei der Neuauflage des Vorjahresfinals bei Real Madrid ran. Die Schwaben aus Suttgart spielen in Turin bei Juventus an.

Da ist das erste Tor des Abends! Die AS Monaco geht gegen Belgrad in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Takumi Minamino markiert seinen dritten Treffer in der Champions League.