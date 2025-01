Champions League: RB Leipzig holt die ersten Punkte in dieser CL-Saison!

Glück für RB Leipzig: Bei Sporting Lissabon sitzt Top-Torschütze Viktor Gyökeres nur auf der Bank.

Der Schwede schießt in dieser Saison alles in Grund und Boden, erzielte in der Liga bereits 22 Tore in 18 Spielen, in der Champions League sind es bisher fünf Tore in sechs Spielen.