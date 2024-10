Champions League: Traum-Freistoß ins VfB-Herz! Prag gleicht aus

Champions League im Liveticker: Deniz Undav rückt beim VfB Stuttgart gegen Sparta Prag wieder in die Startelf.

Von Florian Mentele

Dortmund - Zweiter Spieltag der neuen Champions League! Verteilt auf Dienstag und Mittwoch sind fünf deutsche Teams gefordert. Vier von ihnen genießen Heimrecht.

2. Spieltag, Champions League: VfB Stuttgart - Sparta Prag 1:1 Torschütze: Enzo Millot 1:0 (7. Minute), Kaan Kairinen 1:1 (32.) RB Salzburg - Stade Brest 0:1 Torschütze: Abdallah Sima 0:1 (24.) TAG24 berichtet im Liveticker vom 2. Spieltag der Champions League.



1. Oktober, 19.25 Uhr: Wie reagiert der VfB Stuttgart?

Das Traumtor hat gesessen, Sparta Prag drängt jetzt sogar auf die eigene Führung! Wenige Minuten nach dem Ausgleich die nächste gute Gelegenheit für die Tschechien nach einer Flanke auf den langen Pfosten. Die Stuttgarter müssen jetzt aufpassen, dass ihnen die Partie nicht gänzlich entgleitet.

1. Oktober, 19.19 Uhr: Sparta Prag gleicht mit Traum-Freistoß aus

TOR für Sparta Prag, Kaan Kairinen stellt auf 1:1! Was für eine Bude der Gäste aus Tschechien. Der finnische Nationalspieler zwirbelt einen Freistoß aus halbrechter Position sensationell in den rechten Knick. Nübel macht sich zwar ganz lang, kann den Einschlag aber trotzdem nicht mehr verhindern. Zuvor hatte Mittelstädt seinen Gegenspieler Birmancevic etwas plump zu Fall gebracht.

1. Oktober, 19.08 Uhr: VfB Stuttgart kommt besser ins Spiel

Die Hausherren aus Deutschland sind jetzt um Spielkontrolle bemüht - und dabei erfolgreicher als noch zu Beginn. Langsam aber sicher nimmt Stuttgart das Zepter in die Hand und verdient sich die Führung nachträglich. Die Gäste aus Prag bleiben aber weiterhin giftig.

1. Oktober, 18.59 Uhr: Der Pfosten rettet den VfB Stuttgart

Glück für den Bundesligisten! Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld kommt Sparta-Verteidiger Vitik zum Kopfball, der gegen den linken Pfosten klatscht. Die Führung der Schwaben steht auf wackligen Beinen.

Enzo Millot (vorn) köpft zum Stuttgarter 1:0 ein. © Tom Weller/dpa

1. Oktober, 18.52 Uhr: Enzo Millot schießt den VfB Stuttgart früh in Führung!

TOOOOR für den VfB, Enzo Millot trifft in der 7. Minute zum 1:0! Gleich die erste Chance sitzt. Leweling bedient auf der linken Außenbahn Mittelstädt, der in die Mitte flankt. Dort kommt der Franzose völlig frei zum Kopfball, den er per Aufsetzer ins rechte Toreck befördert.

1. Oktober, 18.51 Uhr: VfB Stuttgart gleich unter Druck

Sparta Prag erwischt einen schwungvollen Start und bereitet der schwäbischen Defensive vom Anpfiff weg große Probleme. Birmancevic kommt dabei früh zum ersten Abschluss, den Mittelstädt aber blockt.

1. Oktober, 18.45 Uhr: Der Ball in Stuttgart rollt!

Das Spiel läuft! Wir präsentiert sich der VfB heute gegen Sparta Prag?

1. Oktober, 18.40 Uhr: Fährt der VfB Stuttgart heute den ersten CL-Sieg ein?

Weniger als fünf Minuten bleiben, dann hat das Warten ein Ende! Nach 14 langen Jahren schnuppert die baden-württembergische Landeshauptstadt endlich wieder Champions-League-Luft. Folglich ist große Vorfreude auf den Anpfiff in der MHP-Arena deutlich zu spüren. Die Schwaben stehen Kopf, sind heiß auf das packende Duell mit dem tschechischen Top-Klub Sparta Prag.

1. Oktober, 18.20 Uhr: Manfredas Lukjanciukas pfeift Stuttgart-Heimspiel in der Königsklasse

In knapp 20 Minuten rollt im selbstverständlich pickepackevollen Neckarstadion der Ball. Doch werfen wir zuvor noch einen Blick auf das Unparteiischen-Team. Manfredas Lukjanciukas (32) wird das heutige Champions-League-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Sparta Prag leiten. Der 32-Jährige Litauer pfeift seit 2016 auf internationaler Bühne, kommt überwiegend jedoch im heimischen Oberhaus zum Einsatz. In der Königsklasse hatte er bisher nur ein einziges Mal das Vergnügen, 2023 war er bei RB Leipzig gegen Young Boys Bern im Einsatz. Ihm assistieren Mangirdas Mirauskas sowie Vytenis Kazlauskas. Vierter Offizieller ist Mindaugas Jackus.

Leitet Stuttgarts erstes Heimspiel in der Königsklasse nach 14 Jahren: Manfredas Lukjanciukas (32) © RONNY HARTMANN / AFP

1. Oktober, 18 Uhr: Mit dieser Startelf will der VfB Stuttgart den ersten CL-Sieg

Im Vergleich zum Unentschieden gegen die Wölfe tauscht Coach Sebastian Hoeneß auf zwei Positionen. Für den angeschlagenen Josha Vagnoman und Fabian Rieder (Bank) beginnen Pascal Stenzel sowie Deniz Undav.

Deniz Undav traf schon gegen Real Madrid und darf heute wieder von Beginn an ran. © Swen Pförtner/dpa

1. Oktober, 17.55 Uhr: So startet Sparta Prag in das Spiel gegen den VfB Stuttgart

Die Aufstellung des Stuttgarter Gegners ist schon draußen. Die meisten Namen dürften nur Kennern des tschechischen Oberhauses etwas sagen, doch in der Truppe steckt durchaus Potenzial. Mit Tschechiens Abwehrjuwel Martin Vitik und dem slowakischen Offensivmann Lukas Haraslin befinden sich zwei EM-Fahrer in der Formation.

1. Oktober, 17.25 Uhr: Auf Bayer Leverkusen wartet ein echtes Top-Spiel

Die Top-Spiel-Woche geht für die Werkself weiter! Nach dem hart erkämpften 1:1-Remis beim FC Bayern gastiert heute die AC Mailand in der BayArena. Feyenoord Rotterdam konnte der Truppe von Coach Xabi Alonso vor zwei Wochen nur in der Anfangsphase gefährlich werden, doch mit den "Rossoneri" wartet nun ein anderes Kaliber. Der dreifache CL-Sieger steht in der Serie A im Moment auf dem dritten Tabellenplatz bei zuletzt drei Siegen in Folge. Allerdings setzte es zum Königsklassen-Auftakt eine 1:3-Heimpleite gegen den FC Liverpool. Tatsächlich kam es noch nie zuvor in einem Pflichtspiel zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, wie erleben also noch eine Premiere. Dafür spielt in Christian Pulisic (26) ein hierzulande durchaus bekanntes Gesicht in der lombardischen Metropole. Der US-Boy ist mit vier Liga-Treffern aktuell sogar der Top-Torschütze des Teams von Coach Paulo Fonseca (51).

Granit Xhaka (r.) und Florian Wirtz können den Deutschen meister heute zum zweiten CL-Sieg ballern. © Federico Gambarini/dpa

1. Oktober, 16.29 Uhr: Legt der BVB gegen Celtic Glasgow nach?

Die Borussia hat schon einen CL-Sieg auf dem Konto und kann heute gegen Celtic Glasgow mit dem zweiten Dreier den nächsten Schritt gehen. Das dürfte allerdings überhaupt kein leichtes Unterfangen werden, denn die Schotten haben in der laufenden Saison alle neun Spiele gewonnen und sind dabei in der Liga sogar noch ohne Gegentor. Slovan Bratislava wurde am ersten CL-Spieltag zudem mit 5:1 vom Feld gefegt. Auf der anderen Seite zeigte die Mannschaft von Nuri Sahin zuletzt sehr wechselhafte Leistungen. Gegen den FC Brügge stimmte eher das Ergebnis als das Auftreten, bei der 1:5-Klatsche gegen Stuttgart zerfielen die Dortmunder und auch am vergangenen Freitag beim 4:2-Sieg gegen den VfL Bochum brauchte der BVB viel Glück und einen bärenstarken Serhou Guirassy. Immerhin spricht die historische Bilanz für die Schwarz-Gelben. Viermal trafen beide Vereine schon aufeinander, drei Duelle gewann der Bundesligist. Das letzte liegt jedoch schon rund 32 Jahre zurück.

Kann sich Nuri Sahin heute über den zweiten CL-Sieg seiner Borussia freuen? © Bernd Thissen/dpa

1. Oktober, 15.27 Uhr: Fährt der VfB Stuttgart heute seinen ersten CL-Sieg ein?

Als erste deutsche Mannschaft greift heute am frühen Abend der VfB Stuttgart in den 2. Spieltag der Königsklasse ein. Der Gegner Sparta Prag klingt dabei deutlich machbarer als die Herkulesaufgabe vor zwei Wochen gegen Madrid. Beispiele aus der Vergangenheit gibt es allerdings nicht, es ist das erste Pflichtspiel-Duell der beiden Teams. In der Liga erlebten die Schwaben zuletzt ein Wechselbad der Gefühle. Auf den sensationellen 5:1-Erfolg über Borussia Dortmund folgte am Wochenende ein turbulentes 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg, bei dem Deniz Undav in Unterzahl kurz vor Schluss einen Punkt rettete. Der tschechische Rekordmeister ist derweil mit einem überraschend deutlichen 3:0-Sieg gegen Salzburg in die Königsklasse gestartet und belegt in der heimischen Liga aktuell den zweiten Tabellenplatz hinter Stadtrivale Slavia. Am vergangenen Freitag setzte es jedoch die erste Saisonpleite gegen Sigma Olmütz.

Mit vereinten Kräften will der VfB Stuttgart den ersten Sieg in der Königsklasse einfahren. © Swen Pförtner/dpa

1. Oktober, 14.34 Uhr: Ein Blick auf die anderen Partien

Nicht nur deutsche Klubs sind heute im Einsatz, es warten auch noch ein paar andere Spitzenduelle auf uns. Am früheren Abend duellieren sich zeitgleich mit Stuttgart und Prag auch der FC Red Bull Salzburg und Stade Brest. Anschließend wird es 21 Uhr deutlich namhafter: Arsenal - PSG

Barcelona - Young Boys

Inter Mailand - Roter Stern Belgrad

PSV Eindhoven - Sporting Lissabon

Slovan Bratislava - Manchester City

PSG gastiert heute im Emirates und muss gegen den FC Arsenal ran. © GLYN KIRK / AFP

1. Oktober, 14 Uhr: So lief der erste Spieltag aus deutscher Sicht

Zwei Wochen ist der erste Spieltag der reformierten Champions League schon her. Aus deutscher Sicht ein insgesamt gelungener Auftakt: Während Bayern (9:2 gegen Zagreb), Leverkusen (4:0 bei Feyenoord) und Dortmund (3:0 gegen FC Brügge) ihre Aufgaben souverän meisterten, nahm Stuttgart bei der 1:3-Niederlage gegen Real zumindest eine Menge Erinnerungen aus Madrid und dem Santiago Bernabéu mit. Einzig RB Leipzig ärgerte sich mächtig: Die Roten Bullen ließen sich ein sicher geglaubtes Remis bei Atlético Madrid in der 90. Minute noch aus der Hand nehmen und verloren mit 1:2.

Dienstag und Mittwoch findet der zweite Spieltag in der modifizierten Gruppenphase der Königsklasse statt. © Gregorio Borgia/AP/dpa

1. Oktober, 13.45 Uhr: Drei deutsche Spiele am Dienstag