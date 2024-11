Champions League live: Doppelschlag in kürzester Zeit! Bayer mit perfektem Start

Bratislava bestraft schlafende Italiener eiskalt! Irre Szenen in der slowakischen Hauptstadt, kämpft sich der vermeintliche Außenseiter aus Bratislava doch tatsächlich zurück ins Spiel - und trifft zum 1:1-Ausgleich.

Zwar sind es noch rund vier Wochen bis Heiligabend, werden die ersten Geschenke von der Mailänder Defensive bereits jetzt schon verteilt.

Nach einer völlig missglückten Ecke der Gäste kommt Barseghyan in der 24. Spielminute an den Ball, marschiert mit Riesenschritten in Richtung des gegnerischen Strafraums und zimmert die Kugel ohne Bedrängnis in die Maschen.